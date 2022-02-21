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На подарки к 8 марта россияне потратят в два раза больше, чем на 23 февраля

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OZON marketplace
OZON marketplace
Маркетплейсы

В преддверии «гендерных» праздников маркетплейс Ozon выяснил, сколько россияне планируют потратить на подарки к 23 февраля и 8 марта. Оказалось, подарки для женщин обойдутся примерно вдвое дороже, чем для мужчин. Мужчины не хотят получить носки, на которые больше всего и растет спрос на онлайн-платформах. Женщины, помимо цветов, ждут ювелирные изделия — спрос на них растет уже в феврале.

Траты на подарки к 23 февраля и 8 марта значительно отличаются, показал опрос тысячи респондентов по всей России. Почти 40% опрошенных собираются потратить на подарок к 23 февраля от 1 000 до 2 500 рублей. 17% не планируют покупать презенты дороже 1 000 рублей. И только 11% россиянок готовы расстаться с суммой более 5 000 рублей.

На подарки к 8 марта 36% опрошенных планируют потратить от 2 000 до 4 500 рублей — сумму примерно вдвое большую, чем на 23 февраля. Еще 19% будут искать подарки дороже 5 000 рублей. Дарить символические презенты стоимостью до 1 000 рублей будут 8% опрошенных.

Согласно опросу, средняя сумма подарка на гендерные праздники в этом году составляет порядка 3 500 рублей — это на 6,5% выше, чем в прошлом году.

Мужчины не хотят получить носки. Но именно их покупают больше всего в преддверии праздника

Среди нежеланных подарков для мужчин на первом месте, конечно же, — носки. Получить такой подарок не хотела бы половина опрошенных. Однако, 2% мужчин признались, что носки в качестве подарка их абсолютно устраивают. Каждый десятый опрошенный мужчина будет рад любому подарку.

Несмотря на нежелание мужчин получить носки в подарок, именно они сформировали топ продаж в категории мужской одежды на Ozon за последнюю неделю. Штучные продажи увеличились в 4 раза в годовом отношении. Дарить будут целые наборы носков в коробках и даже в банках.

Выбор россиянок все чаще падает и на удобные мужские аксессуары. Спрос на мужские рюкзаки увеличился вдвое в годовом отношении, на зонты, кошельки, ключницы и визитницы — в 2,3 раза.

В этом феврале ярко проявился тренд на покупку подарков по интересам. В период с 10 по 17 февраля на Ozon в топ быстрорастущих категорий попали товары для рыбалки и охоты. В списке популярных товаров — эхолот, мощный бинокль и комплект раций. Для любителей бани выбирают большой подарочный набор из 6 предметов в тубусе — хит продаж в категории «Товары для дома».

Сковорода vs браслет

Каждая шестая россиянка в опросе точно знает, что она хочет получить в подарок и ее не устроит просто любой презент. Почти четверть (21%) респонденток не обрадуются, получив в подарок что-то для хозяйства — сюда входят кухонные принадлежности, текстиль и техника для дома. Также в антирейтинг подарков попали сладости и товары для душа. Цветы же все еще остаются популярным презентом — без них 8 марта не представляют треть респонденток. В топ желанных подарков ожидаемо вошли парфюм (28%), а также косметика (20%), гаджеты (18%) и ювелирные украшения (16%).

Пик шоппинга на 8 марта традиционно придется на конец февраля-начало марта, уже сейчас видны определенные тренды в «подарочных» категориях. В ювелирных изделиях за последнюю неделю быстрее всего вырос спрос на золотые цепочки и колье (+300% год к году), а в бижутерии — на кольца и браслеты (рост в 11 раз).

Компании и сервисы: OZON marketplace
Автор: Elvira
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