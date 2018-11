На российский рынок выходит британская платформа по открытию pop-up магазинов

Крупнейшая в мире платформа гибкого ритейла, британская компания We Are Pop Up, начинает работу в России, договорившись о сотрудничестве с консалтинговой компанией JLL, которая будет представлять интересы собственников объектов. Сервис, созданный в 2012 году в Великобритании, помогает брендам находить помещения и открывать временные, то есть pop-up магазины, для презентации и реализации продукции и услуг. Дебютирующая сегодня в России We Are Pop Up активно используется уже в США и странах Европы, объединяет свыше 40 тыс. брендов.

Платформа We Are Pop Up является инструментом выхода на рынок в первую очередь зарубежных брендов, заинтересованных в российской аудитории. Также сервис может быть полезен и для российских производителей товаров и услуг, позволяя презентовать свой бренд или протестировать интерес аудитории в другом регионе.

Для арендодателей, чьи интересы представляет компания JLL, платформа We Are Pop Up позволит повысить доход от объекта за счет дополнительной коммерциализации пространства, а также получить возможность краткосрочного сотрудничества с потенциальным арендатором перед заключением долгосрочного договора. Кроме того, привлечение новых нестандартных брендов позитивно отражается на трафике и лояльности посетителей.

Для ритейлеров большим преимуществом является тот факт, что платформа выступает «единым окном», с помощью которого можно в несколько кликов арендовать площади одновременно в разных объектах и городах России. При этом бренды не затрачивают время и ресурсы на переговоры и заключение договоров аренды.

Алдынай Юмбуу, руководитель направления коммерциализации отдела управления недвижимостью компании JLL, комментирует: «We Are Pop Up меняет мировой рынок коммерческой недвижимости так же, как в свое время сервис Airbnb перевернул рынок съемного жилья. Сегодня, когда фокус смещается с чистого ритейла на впечатления, для успеха проекта важно предлагать аудитории интересные события и уникальные возможности первыми знакомиться с новыми брендами. Начав работать с объектами под нашим управлением, мы планируем расширять базу и за счет других площадок, заинтересованных в появлении магазинов подобного гибкого формата. При этом бренды готовы размещать свои pop-up точки на разнообразных площадках: торговых комплексах, бизнес-центрах, креативных пространствах, отелях и так далее. Подобные активности оценочно могут увеличить доход от коммерциализации объекта на 20-40% в год».

Леон Голдуотер, руководитель платформы We Are Pop Up: «К платформе We Are Pop Up присоединилось уже свыше 40 тысяч брендов различных сегментов. Большая часть из них являются представителями fashion-ритейла и электроники, при этом мы наблюдаем активный рост в ресторанном сегменте. Платформа интересна и операторам сферы e-commerce, которые тестируют рынок с помощью существующих шоу-румов, прежде чем открывать собственные точки по всей стране. Мы давно планировали выход в Россию. Запуск платформы здесь предоставит новые возможности брендам, с которыми мы работаем, ведь это огромный рынок и большие перспективы. Уверены, что и российские бренды увидят в нашем сервисе возможность для развития бизнеса, а партнерство с лидером рынка — компанией JLL — позволит предложить нашим клиентам лучшие объекты в стране».

Помимо России, в ближайшие полтора года планируется запуск платформы в скандинавских странах, Азии и на Ближнем Востоке.