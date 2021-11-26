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На рынке FMCG произошло самое значительное снижение доли продаж со скидками за 5 лет

Доля продаж товаров повседневного спроса (FMCG) со скидками в третьем квартале 2021 года снизилась на 49% в денежном выражении, говорится в исследовании NielsenIQ Россия. Согласно данным компании, это самое резкое снижение за последние пять лет.

Аналитики связывают такие результаты квартала с сезонностью, переходом ретейлеров к стратегии регулярных низких цен и переключением внимания покупателей на промоакции в онлайн-магазинах. Также снижение может быть связано с инфляцией, из-за которой производители увеличивают прибыльность на фоне роста себестоимости продукции, а ретейлеры сокращают инвестиции для сохранения маржинальности.

«Резкое снижение доли продаж FMCG со скидками в III квартале можно связать сразу с несколькими факторами: сезонностью, переходом ритейлеров к стратегии регулярных низких цен (EDLP), переключением части покупателей на поиск промоакций в онлайн-магазинах, а также инфляцией, на фоне которой производители пытаются увеличить прибыльность в условиях роста себестоимости продукции (в основном из-за увеличения стоимости упаковки и сырья), а ритейлеры — сокращают инвестиции в скидки ради сохранения маржинальности в условиях снижения трафика. Однако вне зависимости от того, какой из этих факторов оказал набольшее влияние на результаты III квартала, тренд прослеживается в большинстве крупных категорий FMCG, а значит, говорит о масштабных процессах на рынке, а не о точечных изменениях в определенных сегментах», — комментирует Марина Волкова, директор по аналитике и консалтингу NielsenIQ Россия.

Снижение доли продаж со скидками на рынке FMCG произошло во всех 15 наиболее запромотированных категориях продовольственных товаров: в общем на 5,8 п.п. до 48,1%. На замедление падения сильнее всего влияет улучшение ситуации в алкогольных категориях (пиве, водке, бренди, виски), воде и пастеризованном молоке, а также соках, энергетиках, чипсах. Доля промопродаж в непродовольственных категориях доля обычно выше. В данном случае аналитики отметили снижение на 2 п.п. до 55,4%. Значительный вклад в динамику вносят категории стиральных порошков, шампуней, подгузников и дезодорантов.

«Инвестиции в промо с каждым годом становятся менее эффективными, и дальнейшая фрагментация FMCG-рынка с точки зрения офлайн и онлайн-каналов может только усилить этот тренд», — прогнозирует Волкова. По ее словам, несмотря на то, что скидки скидки — один из самых «результативных инструментов увеличения продаж», его положение трансформируется и этот процесс продолжится в течение нескольких лет. На это влияет развития сегмента собственных торговых марок ретейлеров, укрепление позиций дискаунтеров и усиление конкуренции крупных участников рынка, которые активно запускают сервисы подписок, кэшбеков, персонализированные скидки на основе программ лояльности и другие механики работы с промо.

Автор: Анна
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