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На сайте ФНС появятся данные о покупках россиян

Россияне смогут увидеть свои покупки, оплаченные банковскими картами, в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. В режиме онлайн также можно будет подать заявку на налоговый вычет по покупкам, сообщает «РИА Новости».

«Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки», — приводит ведомство слова главы ведомства Даниила Егорова.

Глава ведомства Даниил Егоров также анонсировал запуск технологии по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов. Это должно сократить сроки возврата денег до 6 недель. Сейчас проверка документов на вычет занимает до трех месяцев, еще месяц дополнительно занимает перевод денег. Новая технология тестируется и для вычетов на лекарства.

Автор: Анна
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