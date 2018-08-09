+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

На Tmall Global появилась российская косметика

8 августа на трансграничной онлайн-площадке Tmall Global открылся первый флагманский магазин российской косметики Librederm. Открытие приурочено к счастливой дате «двойной восьмерки» — дню распродаж на Tmall Global.

В июне состоялось предварительное открытие онлайн-магазина для отладки всей цепи процессов: от заказа до доставки. Накануне эксклюзивным дистрибьютором российского производителя в Китае компанией CreaMore были проведены фокус-группы среди 50 китайских бьюти-экспертов и потребителей нескольких линеек Librederm, на основании полученных данных и были отобраны серии Mezolux и 3D-Fillers для стартовых продаж в Китае.

Из более 190 наименований косметической продукции Librederm в китайском магазине на настоящий момент представлено 16 позиций, из них шесть — сывороточные концентраты линейки Mezolux. В последние годы к распространенному в Китае стандартному уходу, включающему маску, очищающее средство, тоник и крем, добавились сыворотки и солнцезащитные средства.

«В конце февраля представители Tmall Global рассказали нам о стратегических планах разместить больше косметических брендов из разных стран на своей площадке, — рассказала Синь Танмина, генеральный директор М.Толк, привлекшая к сотрудничеству с китайской корпорацией российского производителя, — мы провели исследование российского рынка и определили несколько компаний, соответствующих требованиям Tmall Global. В марте пригласили их в Шанхай на конференцию для встречи с Tmall Global и потенциальными дистрибьюторами. Компания „Зелдис“, владеющая брендом Либридерм, заинтересовалась нашим предложением, как оказалось, они давно искали надежных партнеров для выхода на китайский рынок».

В Китай уже завезены две партии продукции Librederm. Товар для продажи конечному потребителю хранится на таможенном складе корпорации Alibaba Group в Ханчжоу, для отправки дилерам на местах используется склад в Гонконге. Первые две партии были доставлены самолетом, по мере увеличения объемов закупок планируется переход на морские и ж/д перевозки. «В дальнейшем мы будем также расширять каналы сбыта: выйдем в сетевые магазины, откроем монобрендовые бутики в торговых центрах Китая и запустим магазины на не-кроссбордорных платформах онлайн-торговли. Но для этого необходимо оформить CFDA», — добавляет Чжан Пэнчэн, заместитель генерального директора китайской дистрибьюторской компании CreaMore.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

9 августа / Комментарии
Яндекс.Маркет упростил требования к прайс-листам

Яндекс.Маркет упростил требования к прайс-листам

Яндекс.Маркет снизил требования к прайс-листам, чтобы новым продавцам было легче начать работу на площадке. Например, если вы откроете филиал в регионе и зарегистрируете для него новый магазин, теперь вам будет проще разместить его товары на сервисе.

далее →

8 августа / Комментарии
Яндекс.Директ будет делить пользователей на шесть возрастных категорий

Яндекс.Директ будет делить пользователей на шесть возрастных категорий

Начиная со второй половины августа, Яндекс.Директ будет делить пользователей на шесть возрастных категорий. Об этом сообщается в письме, разосланном пользователям API Директа.

далее →

2 августа / Комментарии
Спиртное в интернете появится в 2019 году

Спиртное в интернете появится в 2019 году

Минфин завершил разработку законопроекта о легализации продаж спиртного в интернете. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов внес документ в правительство.

далее →

2 августа / Комментарии
WhatsApp начнет брать плату за рекламные сообщения

WhatsApp начнет брать плату за рекламные сообщения

Мессенджер WhatsApp начнет брать плату с корпоративных клиентов за отправку рекламных или сервисных сообщений. Теперь компании перестанут отправлять пользователям лишние сообщения и не будут проводить массовые рекламные рассылки.

далее →

31 июля / Комментарии
Алиса подскажет, сколько стоит товар на Маркете

Алиса подскажет, сколько стоит товар на Маркете

Алиса научилась узнавать цены на Яндекс.Маркете. Если спросить, сколько стоит какой-нибудь товар, она найдёт его и сообщит цену. После этого можно перейти на Маркет и сделать заказ в одном из магазинов.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!