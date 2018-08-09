На Tmall Global появилась российская косметика

8 августа на трансграничной онлайн-площадке Tmall Global открылся первый флагманский магазин российской косметики Librederm. Открытие приурочено к счастливой дате «двойной восьмерки» — дню распродаж на Tmall Global.

В июне состоялось предварительное открытие онлайн-магазина для отладки всей цепи процессов: от заказа до доставки. Накануне эксклюзивным дистрибьютором российского производителя в Китае компанией CreaMore были проведены фокус-группы среди 50 китайских бьюти-экспертов и потребителей нескольких линеек Librederm, на основании полученных данных и были отобраны серии Mezolux и 3D-Fillers для стартовых продаж в Китае.

Из более 190 наименований косметической продукции Librederm в китайском магазине на настоящий момент представлено 16 позиций, из них шесть — сывороточные концентраты линейки Mezolux. В последние годы к распространенному в Китае стандартному уходу, включающему маску, очищающее средство, тоник и крем, добавились сыворотки и солнцезащитные средства.

«В конце февраля представители Tmall Global рассказали нам о стратегических планах разместить больше косметических брендов из разных стран на своей площадке, — рассказала Синь Танмина, генеральный директор М.Толк, привлекшая к сотрудничеству с китайской корпорацией российского производителя, — мы провели исследование российского рынка и определили несколько компаний, соответствующих требованиям Tmall Global. В марте пригласили их в Шанхай на конференцию для встречи с Tmall Global и потенциальными дистрибьюторами. Компания „Зелдис“, владеющая брендом Либридерм, заинтересовалась нашим предложением, как оказалось, они давно искали надежных партнеров для выхода на китайский рынок».

В Китай уже завезены две партии продукции Librederm. Товар для продажи конечному потребителю хранится на таможенном складе корпорации Alibaba Group в Ханчжоу, для отправки дилерам на местах используется склад в Гонконге. Первые две партии были доставлены самолетом, по мере увеличения объемов закупок планируется переход на морские и ж/д перевозки. «В дальнейшем мы будем также расширять каналы сбыта: выйдем в сетевые магазины, откроем монобрендовые бутики в торговых центрах Китая и запустим магазины на не-кроссбордорных платформах онлайн-торговли. Но для этого необходимо оформить CFDA», — добавляет Чжан Пэнчэн, заместитель генерального директора китайской дистрибьюторской компании CreaMore.