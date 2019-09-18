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На турбо-страницах интернет-магазинов появилось автозаполнение

Команда Яндекс сообщила о нововведении для магазинов, использующих технологию турбо-страниц: теперь при оформлении заказа в турбо-корзине и при покупке в один клик работает автозаполнение.

Покупателю больше не нужно вводить своё имя, телефон и email вручную — эти данные автоматически подставятся в форму заказа. Однако функция сработает только в том случае, если пользователь указывал эти сведения при регистрации на Яндексе, а в момент оформления заказа был авторизирован.

Если покупатель захочет указать другие данные, то он легко сможет заменить те сведения, что были подставлены автоматически.

Добавление функции автозаполнения призвано сократить количество шагов для покупателя при оформлении заказа и помочь продавцам увеличить конверсию в заказы.

Функция уже доступна для всех интернет-магазинов, использующих технологию турбо-страниц. Дополнительных настроек со стороны магазина не требуется.

Автор: Анна
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