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На Турбо-страницах появилась опция настройки доставки заказов

Команда Яндекса сообщила об обновлении новой Турбо-технологии: теперь можно настроить опции доставки для интернет-магазина прямо в турбо-корзине. Это поможет увеличить конверсию магазина и упростить процесс заказа, так как пользователь сможет сразу выбрать удобный и выгодный способ доставки.

Магазины могут задать несколько видов доставки для турбо-корзины в Вебмастере: курьерская доставка, пункты самовывоза и почта. 

Владельцы магазинов сами определяют стоимость и сроки доставки, а также указывают время работы пунктов самовывоза.  Для каждого вида доставки можно добавить несколько вариантов (например, курьерская доставка по Москве, курьерская доставка по Московской области и т. д.) или несколько пунктов самовывоза.

Доставка в Турбо уже доступна всем магазинам, указывающим цену на товары в российских рублях.

Автор: Анна
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