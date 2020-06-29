На Wildberries открылась витрина продукции телеканала «Пятница!»

«Пятница!» первым среди российских телеканалов запустил онлайн-магазин мерча на площадке Wildberries. Благодаря работе интернет-магазина в семи странах мерч «Пятницы!» из store.friday.ru могут приобрести не только жители России, но и ближнего зарубежья.

Сотрудничество с Wildberries позволит магазину телеканала существенно расширить зону покрытия доставки и увеличить оборот за счет покупательского охвата.

Доставка продукции store.friday.ru в почтомат, пункт выдачи заказов или курьерской службой Widberries осуществляется по всей России, а также на территории Беларусии, Казахстана, Киргизии, Польши, Словакии и Армении. У клиента будет возможность не только примерить товары в пункте выдачи, но и отказаться от непонравившегося продукта.

Кроме того с весны фирменную продукцию онлайн-магазина «Пятницы!» можно приобрести в офлайне — в магазине Trend Island в «Авиапарке», Центральном детском магазине на Лубянке и Таганском пассаже. Также коллекция представлена в корнерах 21Shop.

«Мы продолжаем использовать новые инструменты для развития собственного интернет-магазина. Сотрудничество с Wildberries дает нам возможности для привлечения новых покупателей и выход на другие страны. На осень мы уже планируем новые коллаборации с брендами и эксклюзивные собственные линейки», — рассказала директор онлайн-магазина «Пятницы!» Ольга Прудникова.

Телеканал «Пятница!» активно развивает свой онлайн-магазин. К старту сериала «Мылодрама» в 2019 году канал запустил новый формат продаж через QR-коды в эфире: это привлекло свыше 25 тыс. уникальных посетителей на сайт магазина, а за сутки было продано более 200 футболок с изображением Кота Кокоса — любимого телезрителями персонажа сериала.