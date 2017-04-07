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На Wildberries появился сервис доставки бритв Gillette

Gillette объявляет о партнерстве c одним из крупнейших интернет-магазинов Wildberries и запускает сервис по доставке сменных кассет на дом для мужчин в тот момент, когда возникает потребность поменять лезвия.

Благодаря новому онлайн-сервису интернет-магазина Wildberries любой мужчина сможет выбрать для себя удобный план бритья и периодичность доставки на дом сменных кассет от Gillette.

Варианта два: либо по два лезвия каждые два месяца, либо по четыре — каждые четыре месяца. В первом случае скидка составит 20% от обычной цены, во втором — 10%.

Wildberries обещает доставлять бритвы и лезвия с помощью собственной курьерской службы бесплатно. Стоимость набора из двух лезвий составляет 500-900 рублей.

«Основатель компании Кинг Кэмп Жиллет однажды сказал: мы перестанем делать бритвы, когда не сможем их улучшить» -  именно этим мы руководствуемся во всем, что делаем, постоянно работая над совершенствованием ежедневного бритья для мужчин. И именно эта идеология вдохновила нас на расширение возможностей приобретения продукции Gillette в онлайн, избавляя их от необходимости постоянно беспокоиться о смене кассет», – говорит Елена Горожанина, Коммерческий Директор Gillette в России..

Автор: Анна
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