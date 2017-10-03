На Яндекс.Картах появилась реклама товаров с ценами и ссылками на сайт

Компании теперь могут размещать на «Яндекс.Картах» рекламу товаров с ценами и ссылками на сайт. Стоимость рекламы зависит от отрасли и региона, в которой работает компания, а также длительности размещения.

Новый формат вышел из экспериментального режима во вторник, 3 октября, сообщил представитель «Яндекса». Компания сможет размещать логотип и промофотографии в своей карточке, баннер со спецпредложениями или «ленту» товаров с ценами и ссылками на магазин. В «Яндексе» добавили, что рекламодатель сможет оформить расширенные объявления «в фирменном стиле с фотографиями».

Новый формат доступен любому рекламодателю через личный кабинет сервиса «Яндекс.Справочник». Цена размещения рассчитывается по формуле, описанной на отдельной странице, в зависимости от сферы и региона, в которой работает компания, а также от продолжительности кампании. Новые объявления доступны пока только на десктоп-версии «Яндекс.Карт», формат для мобильных приложений сейчас в разработке, уточнил представитель компании.

Одним из первых рекламодателей, попробовавших новый формат, стала фастфуд-сеть Burger King, сообщили в пресс-службе «Яндекса». В интернет-компании утверждают, что пользователи, которые видели расширенные объявления, на 35% больше взаимодействовали с «карточкой» компании, чем люди, которым не отображался новый формат. На данный момент Burger King не пользуется форматом, говорит представитель «Яндекса», планы рекламодателя он не раскрыл.

Помимо Burger King, новый формат тестировали рекламодатели из сфер HORECA (гостиничный и ресторанный бизнес), торговли, медицины, фитнеса, а также автосалоны. «Формат рассчитан на широкий круг организаций, но в первую очередь будет полезен малому бизнесу и сетевому», — говорит представитель «Яндекса».