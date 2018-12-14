На «Яндекс.Маркет» появился раздел с алкогольной продукцией

«Яндекс.Маркет» добавил раздел с алкогольной продукцией, чтобы пользователи могли сравнить цены на товары и связаться с продавцом через контакты на сайте, сообщает РБК. В сервисе можно посмотреть крепкие алкогольные напитки, пиво и вино.

Компания запустила новую категорию товаров с 11 декабря в тестовом режиме. Тестирование планируют завершить в первом квартале 2019 года, после чего список партнеров значительно расширится. Сейчас с «Яндекс.Маркет» сотрудничают дистрибьюторы алкоголя L-wine, Simple, Drinx и «Винум». «На начальных этапах мы планируем изучить восприятие пользователями новой категории и механизма отображения товаров», — пояснила представитель «Яндекс.Маркет» Полина Упитис.

Онлайн-продажа алкоголя незаконна, однако интернет-площадка может выступать в качестве витрины, где можно посмотреть товар, но оплатить и получить товар покупатель может, только придя в традиционный магазин.

В начале года «Яндекс.Маркет» запустил каталог с продуктами, а в сентябре их уже можно было заказать в маркетплейсе «Беру» (совместный проект «Яндекса» и Сбербанка).

По данным SimilarWeb, у «Яндекс.Маркет» 41,4 млн уникальных пользователей в месяц, статистика посещений превышает 130 млн. В пресс-службе «Яндекс.Маркет» аудиторию оценивают в 20 млн пользователей в месяц и около 3 млн в день.