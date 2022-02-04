На Яндекс.Маркет пришли крупные бренды одежды и обуви масс-сегмента

На Яндекс.Маркете покупателям теперь доступно ещё больше одежды, обуви и аксессуаров крупнейших в России брендов. Ассортимент сервиса пополнился товарами Gloria Jeans, Zolla, Rendez-Vous, GEOX и MEXX. Таким образом сервис продолжает развивать направление одежды и обуви, которое запустил прошлой осенью.

С начала 2022 года число продавцов одежды и обуви на Маркете выросло на 25%. До конца года сервис планирует суммарно увеличить ассортимент в этих категориях как минимум в 5 раз.

Помимо наращивания ассортимента, Маркет развивает направление одежды и обуви другими способами, чтобы пользователям было ещё удобнее заказывать такие товары. Сервис расширил список регионов, где пользователям доступны частичный выкуп одежды и обуви, а также примерка таких товаров при курьерской доставке или получении в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Теперь эти возможности действуют почти в 60 регионах страны. Сейчас примерка и частичный выкуп работают для товаров, которые отгружаются со склада Маркета. Скоро это будет доступно и для товаров, которые продаются на сервисе со складов магазинов.