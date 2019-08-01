+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Дизайн и юзабилити RSS

На Яндекс.Маркете появилась информация о бонусах СПАСИБО от Сбербанка

Пользователи сервиса для сравнения цен и выбора товаров Яндекс.Маркет смогут увидеть, сколько бонусов СПАСИБО от Сбербанка можно получить за заказ в магазинах-партнёрах этой программы. Информация о начислении бонусов СПАСИБО размещается в предложениях на карточках товаров и в результатах поиска по сервису. Всего сейчас на Яндекс.Маркете представлены товары 16 магазинов-партнеров программы.

«Сейчас в программе „Спасибо от Сбербанка“ участвуют больше 40 млн покупателей, для которых возможность получить бонусы за заказ играет важную роль при выборе места покупки. Мы же стараемся показывать как можно больше полезной информации для того, чтобы пользователь мог выбрать самый подходящий товар и самый удобный магазин», — прокомментировала запуск Татьяна Умряева, директор сервиса Яндекс.Маркет.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»: «Все больше людей предпочитают онлайн-шопинг — это удобно, быстро и прозрачно для покупателя. Мы стараемся просто и понятно донести участникам программы, как выгодно совершать покупки с использованием бонусов СПАСИБО, а сервис Яндекс.Маркет помогает людям не только сэкономить время, но и предлагает уникальный выбор магазинов».

Яндекс.Маркет предоставляет пользователям различные инструменты для выбора удобного места покупки. Недавно на сервисе появились чаты, в которых можно пообщаться с представителем магазина в режиме онлайн и уточнить все детали покупки.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

16 июля / Комментарии
Вжух-вжух, Дрын-дрын: «220 вольт» добавили на сайт звуки электро- и бензоинструментов

Вжух-вжух, Дрын-дрын: «220 вольт» добавили на сайт звуки электро- и бензоинструментов

Теперь в карточках товаров можно прослушать и сравнить «звучание» каждой марки ручного инструмента. Сейчас в арсенале звуков: перфораторы, дрели, лобзики, бензопилы и газонокосилки. Планируется со временем пополнить библиотеку до 500 SKU.

далее →

16 апреля / Комментарии
Сервис Юла представил новый фирменный стиль: минимализм и градиент

Сервис Юла представил новый фирменный стиль: минимализм и градиент

Впервые, с момента основания в 2015 году, сервис объявлений Юла провел ребрендинг, сменив логотип и цветовую палитру бренда. Изменения коснулись мобильного приложения и сайта, а также всех маркетинговых коммуникаций.

далее →

9 апреля / Комментарии
Ozon.travel впервые за десять лет провел ребрендинг

Ozon.travel впервые за десять лет провел ребрендинг

Онлайн-сервис Ozon.travel впервые за десять лет провел ребрендинг и изменил позиционирование, говорится в сообщении компании. Новый фирменный стиль разработан совместно с агентством ONY.  

далее →

2 апреля / Комментарии
Интернет-компания Ozon проводит масштабный ребрендинг

Интернет-компания Ozon проводит масштабный ребрендинг

Ozon объявил о масштабном ребрендинге — он коснется всех каналов коммуникации и точек контакта с клиентом: от рекламных кампаний на ТВ (стартует 5 апреля) до упаковки, формы агентов доставки и автомобилей. Последнее обновление бренда проводилось в 2014 году, но было не слишком заметным.

далее →

28 марта / Комментарии
Почтовые сервисы Mail.ru и Google запускают интерактивные письма

Почтовые сервисы Mail.ru и Google запускают интерактивные письма

Почтовые сервисы Gmail, Mail.Ru, Yahoo! Mail и Outlook.com начали использовать AMP-разработку в электронных письмах, сообщили в Google. Благодаря интерактивной технологии пользователи смогут отвечать на приглашения, заполнять опросники, читать каталоги и оставлять комментарии прямо в теле письма.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!