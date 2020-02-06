На Яндекс.Маркете появилась подержанная одежда и обувь

На Яндекс.Маркете возможность предлагать уценённые товары появилась ещё в 416 категориях. Среди них — женская, мужская и детская одежда и обувь, товары для красоты и здоровья, игрушки и товары для раннего развития, мебель и товары для дома.

Описание предложения магазин составляет так, чтобы пользователь точно понимал, был товар в употреблении или нет. На Маркете для этого есть два типа уценённых товаров: «Подержанный» (если товар был в употреблении) или «Как новый». Например, ко второму типу относятся товары, которые выставлялись как витринные образцы, имеют повреждённую упаковку или повреждены сами, но пригодны для использования по назначению.

Служба качества Маркета проверяет, совпадает ли информация о типе и причинах уценки товара в прайс-листе с тем, что написано на сайте магазина. Пользователи видят на Маркете достоверную информацию о недостатке товара и переходят на сайт магазина уже готовыми к покупке.

Возможность размещать уценённые товаров впервые появилась на Маркете в прошлом году. Чаще всего они были представлены в категории автотоваров. Далее шли «Строительство и ремонт», «Бытовая техника» и «Электроника». В среднем в день на сервисе было представлено около 55 тысяч уценённых предложений.