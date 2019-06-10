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На Яндекс.Маркете появились уцененные товары

Яндекс.Маркет предоставил возможность продавцам размещать на площадке уцененные товары.

Товары с уценкой могут быть двух типов: бывшие в употреблении и новые, но уцененные из-за недостатков. В прайс-листе их нужно четко различать: по требованиям законодательства, покупатели должны понимать, был товар в употреблении или нет. Вот примеры того, какие товары относятся к каждому из этих типов:

Любой товар должен быть пригоден для использования по прямому назначению. Например, на сервисе нельзя размещать неработающие устройства для продажи на запчасти.

Администрация ресурса обращает внимание, что технически Маркет может показывать уцененные товары только на карточках. Список всех категорий с карточками есть в Помощи. Если в прайс-лист будет добавлен уцененный товар из категории без карточек — сервис автоматически скроет такое предложение.

Напомним, в конце мая на Маркете появилась информация о способах оплаты. Теперь пользователи десктопной версии сервиса могут видеть ее в результатах поиска и на карточках товаров.

Автор: Анна
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