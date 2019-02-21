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На Яндекс.Маркете появятся чаты магазинов

В конце февраля на Яндекс.Маркете начнут отображаться чаты, которые интернет-магазины создали с помощью платформы Яндекс.Диалоги для Поиска Яндекса. В эксперимент будут включены все интернет-магазины у которых есть такой чат.

«Цель эксперимента — убедиться, что такие консультации увеличивают число заказов. Хорошие ответы должны показать экспертизу магазина и расположить к себе потенциальных покупателей. Кроме того, пользователи до перехода на сайт начнут получать больше информации, нужной для принятия решения о покупке. Поэтому должно стать меньше причин, чтобы уйти с сайта, не оформив заказ», — говорится в сообщении компании.

Чаты появятся на карточках товаров и в результатах поиска — сначала в мобильной версии сайта Маркета, а потом и в десктопной. Чаты будут доступны только части пользователей. Видеть обращения и отвечать на них можно будет в системе для переписки с клиентами, которая подключена к Яндекс.Диалогам. В текст сообщения пользователя будут добавляться данные о регионе и название предложения — если человек при написании сообщения не удалит эту информацию.

Клики по чату бесплатны для магазинов. Служба качества не станет проверять информацию, которую операторы магазина предоставляют пользователям сервиса. Если на ответы магазина пожалуются пользователи, команда Маркета может убрать чат с сервиса.

В число участников эксперимента попадают все магазины, которые создали чаты для Поиска Яндекса. Дополнительно ничего делать не нужно — чаты появятся на Маркете автоматически.

Автор: Анна
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