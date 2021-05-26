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На Яндекс.Маркете появятся закрытые распродажи

Яндекс.Маркет теперь станет устраивать закрытые распродажи, на которых магазины-партнеры маркетплейса будут специально выставлять товары со скидками. Первую из таких распродаж сервис проведет в честь дня рождения Яндекс Плюса, которому в конце мая исполняется 3 года.

Предстоящая распродажа Яндекс.Маркета — это возможность для покупателей заказать товары со скидками до 50%, а для магазинов на маркетплейсе — повысить продажи. Для покупок на распродаже нужно иметь активный Яндекс Плюс. Попасть в раздел с праздничными скидками можно через специальную страницу Плюса, а также через баннеры на сайте и в приложении Маркета. На распродаже будут самые разные товары — бытовая техника и электроника, товары для дома и дачи, детские товары, продукты питания, товары для ухода за собой, товары для животных и многое другое. Оплатить покупку можно будет как рублями, так и баллами Плюса.

В честь дня рождения Плюса Яндекс.Маркет также повысил кешбэк баллами — с 5% до 10%. Для его получения нужно выбирать товары со значком Плюса. К празднику присоединился не только Маркет, но и другие сервисы Яндекса. Они тоже ввели увеличенный кешбэк: например, Яндекс.Лавка — 50% вместо 25% за покупку выделенных товаров, а Яндекс.Еда — 15% вместо 7%.

Повышенный кешбэк будет действовать до 8 июня 2021 включительно, а закрытая распродажа пройдет 7–8 июня. Чтобы получать этот кешбэк, нужно иметь активный Яндекс Плюс. Если его нет, можно бесплатно подключить пробную 60-дневную подписку — с ней праздничные бонусы и распродажа тоже доступны.

Автор: Анна
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