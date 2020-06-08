На Яндекс.Маркете теперь можно искать экологичные товары

Сервис Яндекс.Маркет начал отмечать специальными бейджами экологичные товары и товары, которые помогают вести экологически ответственный образ жизни.

Разобраться в теме Маркету помогли эксперты FSC России (Лесного попечительского совета) и Экологического союза. Так, на карточках товаров появились три вида бейджей: «Экомаркировка» (товары с экологическими сертификатами и соответствующей маркировкой, включая «Листок жизни» и FSC), «Сохранение ресурсов» (товары с повышенным классом энергоэффективности) и «Органическая продукция» (товары категории «Красота» из натуральных и органических материалов).

Сейчас уже более 16 тысяч карточек получили бейджи — это товары для красоты, электроника, бытовая техника, товары для дома, строительства и ремонта. Чтобы товары с экологическими сертификатами и органическую продукцию было легко найти, в поиске на сервисе появились соответствующие фильтры.

Для тех пользователей, кто только начинает погружаться в тему экологии и ответственного потребления, редакция Журнала Маркета вместе с Экологическим союзом и FSC России подготовили цикл статей о выборе экологичных товаров: например, о том, что такое экомаркировки и как бренды и товары маскируются под экологичные. Количество материалов на эту тему будет расти, в том числе за счёт пользователей и производителей, которые будут делиться своим опытом и знаниями.

«Экология — это не только тренд, но и новый стиль жизни. Мы видим, как растёт интерес к этой теме среди наших пользователей и хотим, чтобы на Маркете было легко и удобно делать правильный выбор: в этом помогут и специальные бейджи, и фильтры, и информативные статьи в Журнале Маркета, которые будут понятны даже новичкам в этой теме. Мы благодарны командам FSC России и Экологического союза, которые в этом важном проекте поделились с нами своей экспертизой и опытом», — подчеркнула Елена Кузнецова, руководитель отдела категорийного менеджмента Яндекс.Маркета.

«Яндекс.Маркет дал возможность миллионам людей ежедневно делать ответственный выбор, ориентируясь на надежные ориентиры — экомаркировки. Для России это знаковый проект, ведь экологическая грамотность покупателя — это то, что способно развернуть рынок в сторону зеленой экономики. Важно, что специальными бейджами в Маркете отмечены только те товары, которые соответствуют строгим экологическим стандартам — этой информации можно доверять. Это особенно ценно на фоне обилия псевдоэкозаявлений, которые, к сожалению, встречаются в магазинах», — отметила Юлия Грачева, к.б.н., директор Экологического союза, член совета директоров Всемирной ассоциации экомаркировки (GEN), руководитель центрального органа системы экологической сертификации «Листок жизни».