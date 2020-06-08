+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

На Яндекс.Маркете теперь можно искать экологичные товары

Сервис Яндекс.Маркет начал отмечать специальными бейджами экологичные товары и товары, которые помогают вести экологически ответственный образ жизни.

Разобраться в теме Маркету помогли эксперты FSC России (Лесного попечительского совета) и Экологического союза. Так, на карточках товаров появились три вида бейджей: «Экомаркировка» (товары с экологическими сертификатами и соответствующей маркировкой, включая «Листок жизни» и FSC), «Сохранение ресурсов» (товары с повышенным классом энергоэффективности) и «Органическая продукция» (товары категории «Красота» из натуральных и органических материалов).

Сейчас уже более 16 тысяч карточек получили бейджи — это товары для красоты, электроника, бытовая техника, товары для дома, строительства и ремонта. Чтобы товары с экологическими сертификатами и органическую продукцию было легко найти, в поиске на сервисе появились соответствующие фильтры.

Для тех пользователей, кто только начинает погружаться в тему экологии и ответственного потребления, редакция Журнала Маркета вместе с Экологическим союзом и FSC России подготовили цикл статей о выборе экологичных товаров: например, о том, что такое экомаркировки и как бренды и товары маскируются под экологичные. Количество материалов на эту тему будет расти, в том числе за счёт пользователей и производителей, которые будут делиться своим опытом и знаниями.

«Экология — это не только тренд, но и новый стиль жизни. Мы видим, как растёт интерес к этой теме среди наших пользователей и хотим, чтобы на Маркете было легко и удобно делать правильный выбор: в этом помогут и специальные бейджи, и фильтры, и информативные статьи в Журнале Маркета, которые будут понятны даже новичкам в этой теме. Мы благодарны командам FSC России и Экологического союза, которые в этом важном проекте поделились с нами своей экспертизой и опытом», — подчеркнула Елена Кузнецова, руководитель отдела категорийного менеджмента Яндекс.Маркета.

«Яндекс.Маркет дал возможность миллионам людей ежедневно делать ответственный выбор, ориентируясь на надежные ориентиры — экомаркировки. Для России это знаковый проект, ведь экологическая грамотность покупателя — это то, что способно развернуть рынок в сторону зеленой экономики. Важно, что специальными бейджами в Маркете отмечены только те товары, которые соответствуют строгим экологическим стандартам — этой информации можно доверять. Это особенно ценно на фоне обилия псевдоэкозаявлений, которые, к сожалению, встречаются в магазинах», — отметила Юлия Грачева, к.б.н., директор Экологического союза, член совета директоров Всемирной ассоциации экомаркировки (GEN), руководитель центрального органа системы экологической сертификации «Листок жизни».

«Бумага, салфетки, мебель и многое другое — это те продукты родом из леса, которыми пользуется каждый человек. Это значит, что каждый может повлиять на то, ведётся в лесу ответственное лесное хозяйство или нет. Выбирая товары с маркировкой FSC, каждый покупатель вносит свой вклад в сохранение лесов для будущих поколений. Мы рады, что Яндекс.Маркет даст своим пользователям возможность делать выбор в пользу экологичных товаров», — сказал Николай Шматков, директор FSC России.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

3 июня / Комментарии
Instagram запустил в России функцию заказа еды

Instagram запустил в России функцию заказа еды

Социальная сеть Instagram запустила в России функцию по заказу еды и добавила специальный стикер. Компания рассчитывает, что нововведение поможет ресторанному бизнесу в условиях пандемии.

далее →

3 июня / Комментарии
Otto Group Russia начала сотрудничество с Ozon

Otto Group Russia начала сотрудничество с Ozon

На маркетплейс Ozon вышел bonprix, ключевой проект компании Otto Group Russia в сфере онлайн-ритейла. Это первый опыт работы бренда с маркетплейсом в России и первый внешний канал продаж. До сих пор bonprix осуществлял торговлю только с собственного сайта.

далее →

2 июня / Комментарии
Lamoda стала модным партнером приложения для знакомств Badoo

Lamoda стала модным партнером приложения для знакомств Badoo

Lamoda стала модным партнером крупнейшего дейтинг-приложения Badoo и поддержала запуск его новой функции #интересы вместе в другими крупными брендами. 

далее →

1 июня / Комментарии
AliExpress планирует привлечь более 1 млн блогеров для продвижения товаров

AliExpress планирует привлечь более 1 млн блогеров для продвижения товаров

Китайский гигант Alibaba Group Holding объявил о новой стратегии развития социальной и электронной коммерции своего трансграничного бизнеса AliExpress.

далее →

28 мая / Комментарии
Маркетплейс goods.ru подключил к площадке более 400 аптек

Маркетплейс goods.ru подключил к площадке более 400 аптек

У пользователей goods.ru появилась возможность резервировать рецептурные и безрецептурные лекарственные препараты и самостоятельно забирать их в ближайших аптеках. Всего к платформе подключены 186 аптек сетей Самсон Фарма, Доктор Столетов, МосАптека, Хорошая Аптека в Москве и МО, а также 240 аптек сетей Озерки, Доктор Столетов, Первая Помощь, Радуга в Санкт-Петербурге и ЛО.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!