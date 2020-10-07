На Яндекс.Маркете теперь можно использовать баллы Яндекс.Плюса

Обладатели Яндекс.Плюс получили новые привилегии на сервисе для онлайн-покупок Яндекс.Маркет. Сервис теперь принимает и начисляет баллы Яндекс.Плюса.

Яндекс.Маркет полностью обновил предложение для пользователей Яндекс.Плюса. Прежде обладатели подписки ежемесячно получали несколько Маркет Бонусов, которые давали суммарную скидку от 1000 рублей на все или некоторые категории товаров, а теперь они будут получать кэшбэк баллами Яндекс.Плюса за покупки на Маркете — до 5% от стоимости товара. Если баллов достаточно, то ими можно оплатить практически всю стоимость товаров — за каждый нужно будет заплатить только 1 рубль.

Получить баллы можно за покупку товаров, которые доставляются со складов Маркета, — это 550 тысяч самых разных наименований. Сколько именно баллов полагается за покупку, пользователь увидит и в карточке товара, и в корзине. Потратить баллы на Маркете можно на товары, которые предоплачены банковской картой, Apple Pay или Google Pay. Однако баллы на Маркете не работают с некоторыми категориями товаров, например, БАДами.