Наблюдательный совет X5 одобрил трансформацию сети гипермаркетов «Карусель»

X5 Retail Group объявляет о решении трансформировать сеть гипермаркетов «Карусель». За 6 месяцев 2019 года она принесла X5 5,1% общей выручки и 2,9% консолидированной EBITDA. В настоящий момент под брендом «Карусель» работает 91 магазин, 49 из которых открыты на собственных площадях, 42 — на арендованных.

Решение трансформировать сеть гипермаркетов соответствует стратегии Х5, которая направлена на максимальное удовлетворение потребностей покупателей и увеличение возврата на инвестиции. Это также отражает стратегическое видение менеджментом актуальных трендов в быстро меняющемся секторе розничной торговли: «магазины у дома» и супермаркеты всё больше подходят для удовлетворения ежедневных потребностей покупателей, а онлайн повышает удобство и предлагает широкий ассортимент товаров при закупке впрок. Х5 достигла лидирующих позиций в форматах «магазинов у дома» — «Пятёрочка» — и супермаркетов — «Перекрёсток» — и продолжит фокусироваться на дальнейшем улучшении их бизнеса, в том числе с помощью технологических решений в рамках цифровой стратегии X5.

Решение основано на результатах пилотных проектов больших супермаркетов «Перекрёсток», открытых на базе гипермаркетов «Карусель» (с торговой площадью в среднем 2 500 — 3 000 кв. м). Пилотные проекты показывают положительные результаты и демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания.

Трансформация «Карусели» будет происходить в течение двух лет:

основываясь на успешных пилотных проектах, 34 гипермаркета «Карусель» (8 арендованных и 26 собственных) трансформируют в супермаркеты большого формата и передадут в управление «Перекрёстку». Этот процесс планируется завершить к началу 2021 года;

20 гипермаркетов «Карусель» (все арендованные) закроют к 2022 году;

37 гипермаркетов (14 арендованных и 23 объекта в собственности) продолжат работать под брендом «Карусель», пока менеджмент пилотирует различные улучшения и анализирует перспективы возможного изменения позиционирования, продажи или закрытия.

Негативный эффект от запланированной передачи и закрытия магазинов на чистую прибыль Компании в третьем квартале 2019 года (по МСБУ (IAS) 17) может составить 5 — 6 млрд рублей без влияния на денежный поток.

«Менеджмент X5 стремится создавать максимальную ценность для клиентов, обеспечивая устойчивый рост компании и концентрируясь на увеличении доходности. Мы приняли решение провести трансформацию гипермаркетов из-за сложностей, с которыми сталкивается этот формат в целом, например, давлением со стороны онлайн-торговли, а также нашего желания сконцентрироваться на „магазинах у дома“ и супермаркетах, которые более востребованы среди покупателей. Быстрорастущий онлайн-сервис Perekrestok.ru позволяет нам предлагать эффективную альтернативу покупателям „Карусели“ в части миссии „закупка впрок“. В долгосрочной перспективе мы ожидаем от трансформации положительный эффект на рентабельность Х5 благодаря росту плотности продаж и улучшению экономики магазинов, которые будут переданы „Перекрёстку“. Гипермаркеты, которые мы планируем закрыть, имеют рентабельность EBITDA ниже целевых значений, несмотря на все наши попытки повышения их эффективности. Для оставшихся гипермаркетов „Карусель“ менеджмент рассмотрит лучшие решения для наших покупателей, сотрудников и бизнес-партнёров. Трансформация „Карусели“ позволит менеджменту Х5 ещё больше сфокусироваться на ключевых форматах, а также на инновационных и цифровых проектах, которые способствуют повышению возврата на инвестиции и созданию дополнительной стоимости для всех заинтересованных сторон в долгосрочной перспективе», — комментирует Главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман.

Детальная информация и комментарии менеджмента будут доступны после публикации финансовых результатов за третий квартал 2019 года 22 октября и на Дне инвестора 23 октября.