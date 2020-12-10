Надежда сквозь слёзы — в честном новогоднем ролике от Точки

Банк для предпринимателей и предприятий Точка выпустил новогодний ролик, в котором показал реальные проблемы и переживания российского бизнеса в уходящем году.

Банк намеренно отказался от утрированной радости и показал ситуацию как есть: с отчаявшимися бизнесменами, которые плачут и почти сдаются, но потом всё равно берут себя в руки и продолжают дело жизни.

«Сейчас в эфире полно пластмассового предновогоднего счастья: улыбающиеся люди, „обрати кризис в профит“, „мы обязательно справимся, дальше будет легче“. У нас в обществе не принято замечать проблемы и называть вещи своими именами. Нас в Точке лицемерие не устраивает, поэтому мы сняли честный ролик. Суть вещей такова: всех всё достало в этом году. Даже предпринимателей. Но никто не поймет, что они пережили в этом году, что испытали, как боролись. И почему, несмотря ни на что, продолжают. Никто не поймет и не скажет. Кроме нас. Потому что такова Точка». Яна Ганник, сооснователь Точки

Главная задача ролика, по словам представителей Точки, — поддержать российский бизнес. Сказать, что если рядом есть люди, которые понимают и готовы поддержать, то надежда на светлое будущее всё же есть.

Видео снималось в Екатеринбурге, в том числе в офисе Точки и на улицах города.