+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Право и налоги RSS

Налог для малого бизнеса увеличится на 3,9%

Министерство экономического развития подготовило проект повышения единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на 3,9%. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Власти планируют пересмотреть коэффициент-дефлятор, от которого зависит ЕНВД, и повысить его с 1,798 до 1,868. По мнению министерства, по итогам 2017 года инфляция в России составит 3,2%, а в 2018 году — 4%.

Режим ЕНВД могут в качестве замены стандартной системы налогообложения выбрать представители малого бизнеса, например, в сфере розничной торговли или общепита. ЕНВД не изменялся с 2016 года, когда власти решили «заморозить» налог из-за сложной экономической ситуации.

В 2016 году Минфин планировал повысить ЕНВД в период с 2017 по 2019 год, однако предложение не было принято.

Как сообщает РБК, за девять месяцев 2017 года доходы муниципалитетов от ЕНДВ составили 51,2 млрд рублей. ЕНВД уплачивают 2,03 млн компаний и индивидуальных предпринимателей, для которых такой налоговый режим является альтернативой другим налогам. Эксперты называют повышение на инфляцию щадящим для малого и микробизнеса — учитывая, что налог не повышался на протяжении двух лет.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

10 октября / Комментарии
Правительство одобрило законопроект о онлайн-торговле лекарствами

Правительство одобрило законопроект о онлайн-торговле лекарствами

Правительство рассмотрело и одобрило законопроект, по которому аптеки получают право торговать через Интернет лекарствами, отпускаемыми без рецепта. Теперь документ поступает на рассмотрение Госдумы.

далее →

6 октября / Комментарии
Центробанк отрегулирует платёжные агрегаторы

Центробанк отрегулирует платёжные агрегаторы

Центробанк разработает проект регулирования платёжных агрегаторов до конца 2017 года. Проект коснется «платёжных агрегаторов и провайдеров технологических услуг», которые работают на рынке, но находятся «вне регуляторной среды».

далее →

4 октября / Комментарии
АКИТ предлагает облагать пошлиной все посылки из зарубежных интернет-магазинов

АКИТ предлагает облагать пошлиной все посылки из зарубежных интернет-магазинов

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступает за обнуление порога беспошлинных онлайн-покупок в зарубежных магазинах и введение дифференцированной ставки пошлины в зависимости от стоимости товара.

далее →

2 октября / Комментарии
Правительство предлагает снизить беспошлинный порог для интернет-покупок в 50 раз

Правительство предлагает снизить беспошлинный порог для интернет-покупок в 50 раз

Правительство представило в Госдуму проект федерального бюджета на 2018-2020 годы. Один из моментов, имеющихся в бюджете – снижение порога беспошлинного ввоза товаров через международные почтовые службы в 50 раз.

далее →

26 сентября / Комментарии
Николай Никифоров: "Отсутствие НДС для иностранных игроков тормозит развитие отечественной интернет-торговли"

Николай Никифоров: "Отсутствие НДС для иностранных игроков тормозит развитие отечественной интернет-торговли"

Минкомсвязи РФ призывает найти сбалансированный подход к беспошлинному ввозу в РФ товаров иностранными интернет-ритейлерами для создания условий развития отечественных компаний.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!