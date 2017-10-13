Налог для малого бизнеса увеличится на 3,9%

Министерство экономического развития подготовило проект повышения единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на 3,9%. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Власти планируют пересмотреть коэффициент-дефлятор, от которого зависит ЕНВД, и повысить его с 1,798 до 1,868. По мнению министерства, по итогам 2017 года инфляция в России составит 3,2%, а в 2018 году — 4%.

Режим ЕНВД могут в качестве замены стандартной системы налогообложения выбрать представители малого бизнеса, например, в сфере розничной торговли или общепита. ЕНВД не изменялся с 2016 года, когда власти решили «заморозить» налог из-за сложной экономической ситуации.

В 2016 году Минфин планировал повысить ЕНВД в период с 2017 по 2019 год, однако предложение не было принято.

Как сообщает РБК, за девять месяцев 2017 года доходы муниципалитетов от ЕНДВ составили 51,2 млрд рублей. ЕНВД уплачивают 2,03 млн компаний и индивидуальных предпринимателей, для которых такой налоговый режим является альтернативой другим налогам. Эксперты называют повышение на инфляцию щадящим для малого и микробизнеса — учитывая, что налог не повышался на протяжении двух лет.