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Напуганные коронавирусом жители столиц чаще остальных россиян ищут медицинские маски

По данным Авито, 2 февраля 2020 года число поисковых запросов «коронавирус» на сайте достигло максимального значения, увеличившись почти в 600 раз по сравнению с ноябрем 2019 года. Резко вырос (и продолжает расти) интерес россиян к медицинским маскам: вчера «маску» искали почти в полтора раза (+48%) чаще, чем в конце 2019 года. На сегодняшний день запрос «маска» пользователи сайта вводят в поисковую строку гораздо чаще, чем в любой другой день в 2019 году. Тогда максимальное количество поисковых запросов «маска» на сайте было зафиксировано 22 декабря, за неделю до новогодних праздников — россияне активно искали карнавальные маски.

В начале 2020 года спрос на медицинские маски рос быстрее, чем на другие товары раздела «Красота и здоровье/Медицинские изделия». В первые три дня февраля 2020 года спрос на маски в целом по России вырос в 16,6 раз по сравнению с полным февралем 2019 года; резко выросло и число объявлений — в 3,8 раза (к полному февралю-2019). При этом средняя стоимость пакета масок по стране снизилась на четверть за этот период и составила в среднем 300 рублей (в феврале 2019 года стоимость составляла около 400 рублей).

Особенно коронавирус напугал жителей Москвы и Санкт-Петербурга. На них вчера пришлось 55% и 20% от всероссийского спроса соответственно. В столице доля актуальных объявлений о продаже масок составила 22%, а в городе на Неве — 14% от всей России.

В среднем по Москве пакет медицинских масок стоит 290 рублей, что на 4% меньше, чем в среднем по стране (около 300 рублей). В Санкт-Петербурге маски продают в среднем за 220 рублей — это на 24% ниже, чем в Москве и на 27% дешевле, чем в целом по России.

Автор: Анна
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