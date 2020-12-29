Наруто, платья и секс: AliExpress назвал, что искали россияне в 2020 году

Аналитики AliExpress Россия выяснили, какие товары чаще всего искали отечественные пользователи за год. Оказалось, что чаще всего в 2020 году россияне искали на AliExpress женские платья: пользователи искали товары из этой категории более 150 млн раз. Наиболее популярными моделями стали вязаные платья с высоким воротником, платья-футляры с высокой талией, мини-платья на тонких бретелях с открытой спиной.

На втором месте по популярности — запросы по слову «серьги». По нему пользователи сделали более 95 млн запросов. Чаще всего покупатели выбирали серьги-гвоздики, клипсы с кистями и каффы из гипоаллергенных материалов. Наиболее популярные материалы — жемчуг, акрил, металл, нержавеющая сталь и серебро 975 пробы.

Следующая по количеству запросов категория — смартфоны. Товары по этому слову россияне искали более 76 млн раз. Чаще всего пользователи выбирали устройства в ценовом диапазоне от 16 до 22 тыс. рублей. Среди наиболее популярных моделей — Xiaomi POCO X3 NFC, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Realme 6 Pro. Кроме того, отдельный популярный поисковый запрос из рейтинга — Xiaomi. Товары бренда за год искали более 37 млн раз.

Еще в топ-5 популярных запросов попали товары из категории «женские сумки» и «худи» — эти слова собрали 66 и 52 млн запросов соответственно. Наибольшей популярностью из первой категории пользовались экологичные холщовые и вельветовые сумки-тоуты, сумки-мессенджеры из эко-кожи и мини-рюкзаки.

Самые популярные модели худи среди мужчин и женщин — хлопковые и кашемировые oversize-толстовки с капюшоном.

Примечательно, что в топ-30 самых частотных запросов вошли слова «Наруто» и «алмазная мозаика» (29 и 25 млн запросов соответственно). Аналитики объяснили популярность этих запросов ростом интереса к товарам для хобби в период самоизоляции — реквизитам для косплея и мозаикам. Так, пользователи часто покупали цветные контактные линзы, повязки и перчатки, которые носили герои культового аниме-сериала. Кроме того, покупатели часто делали запросы по слову секс: это слово на платформе искали более 37 млн раз.