Нарядиться к выпускному стало дороже на 11,1% за год
В ближайшие дни по всей стране пройдут выпускные вечера в школах и вузах. Аналитики Авито выяснили, что усиленно готовиться к празднику выпускницы начали за месяц до торжества — активность покупателей выросла в 6 раз с начала года. Причем настоящий ажиотаж на рынке выпускных платьев пришелся на неделю после майских праздников, и самая сильная конкуренция разворачивается за платья размером XXL. В целом за год спрос на торжественный наряд вырос на 8%, несмотря на общее увеличение цен — 11,1% по всей стране.
ЕГЭ ограничил время подготовки к выпускному
Чем ближе торжественная дата, тем активнее выпускницы и их родители искали платья на Авито. Число поисковых запросов постепенно росло с начала года и достигло пика 12 мая (воскресенье): в этот день показатель начала года был превышен более чем в шесть раз. Такая высокая активность сохранялась до 20 мая (понедельник), а затем резко пошла вниз: наступала последняя неделя подготовки к основному этапу ЕГЭ. Таким образом, аналитики Авито обнаружили, что большинство старшеклассниц купили платья примерно в течение недели — за месяц до выпускного.
Конкуренция за платья и их доступность
За год спрос на выпускные платья увеличился на 8%, причем он вырос в 18 крупнейших городах: от +3,3% в Санкт-Петербурге до +58,9% в Ульяновске.
Российские выпускницы чаще всего ищут платья маленького размера (42-44): по всей стране ими интересуется почти каждая вторая покупательница (46%). Однако наиболее сильная конкуренция между выпускницами наблюдается за наряд самого большого размера (XXL) как в масштабах всей страны, так и в 10 крупнейших городах. В Волгограде, Краснодаре, Красноярске и Тольятти эту нишу заняло платье размера XL, в Иркутске, Нижнем Новгороде и Омске — L, в Ижевске, Казани и Ростове-на-Дону — M, в Тюмени и Ульяновске — S, а в Перми — XS.
|
Город
|
За какой размер самая высокая конкуренция?
|
Барнаул
|
XXL
|
Волгоград
|
XL
|
Воронеж
|
XXL
|
Екатеринбург
|
XXL
|
Ижевск
|
M
|
Иркутск
|
L
|
Казань
|
M
|
Краснодар
|
XL
|
Красноярск
|
XL
|
Москва
|
XXL
|
Нижний Новгород
|
L
|
Новосибирск
|
XXL
|
Омск
|
L
|
Пермь
|
XS
|
Ростов-на-Дону
|
M
|
Самара
|
XXL
|
Санкт-Петербург
|
XXL
|
Саратов
|
XXL
|
Тольятти
|
XL
|
Тюмень
|
S
|
Ульяновск
|
S
|
Уфа
|
XXL
|
Челябинск
|
XXL
|
Вся Россия
|
XXL
На растущий спрос не повлияло и увеличение стоимость платьев на 11,1% (до 4 000 рублей) в целом по стране и в 22 из 23 городов. Единственным исключением стал Волгоград, где цена снизилась на 2,9%.
|
Город
|
Средняя цена, рублей
|
Динамика цены за год
|
1
|
Ижевск
|
2 000
|
11,1%
|
2
|
Екатеринбург
|
2 200
|
10,0%
|
3
|
Челябинск
|
2 300
|
15,0%
|
4
|
Барнаул
|
2 700
|
17,4%
|
5
|
Тольятти
|
2 800
|
3,7%
|
6
|
Тюмень
|
2 800
|
12,0%
|
7
|
Уфа
|
2 900
|
20,8%
|
9
|
Санкт-Петербург
|
3 100
|
6,9%
|
8
|
Пермь
|
3 100
|
82,4%
|
11
|
Красноярск
|
3 200
|
3,2%
|
12
|
Омск
|
3 200
|
10,3%
|
10
|
Казань
|
3 200
|
14,3%
|
13
|
Волгоград
|
3 300
|
-2,9%
|
14
|
Нижний Новгород
|
3 500
|
6,1%
|
16
|
Новосибирск
|
3 600
|
12,5%
|
17
|
Ульяновск
|
3 600
|
12,5%
|
15
|
Иркутск
|
3 600
|
16,1%
|
18
|
Самара
|
3 700
|
8,8%
|
19
|
Саратов
|
3 900
|
14,7%
|
21
|
Ростов-на-Дону
|
4 600
|
7,0%
|
20
|
Краснодар
|
4 600
|
9,5%
|
22
|
Москва
|
4 900
|
8,9%
|
23
|
Воронеж
|
5 400
|
14,9%
|
Вся Россия
|
4 000
|
11,1%