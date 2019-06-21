Нарядиться к выпускному стало дороже на 11,1% за год

В ближайшие дни по всей стране пройдут выпускные вечера в школах и вузах. Аналитики Авито выяснили, что усиленно готовиться к празднику выпускницы начали за месяц до торжества — активность покупателей выросла в 6 раз с начала года. Причем настоящий ажиотаж на рынке выпускных платьев пришелся на неделю после майских праздников, и самая сильная конкуренция разворачивается за платья размером XXL. В целом за год спрос на торжественный наряд вырос на 8%, несмотря на общее увеличение цен — 11,1% по всей стране.

ЕГЭ ограничил время подготовки к выпускному

Чем ближе торжественная дата, тем активнее выпускницы и их родители искали платья на Авито. Число поисковых запросов постепенно росло с начала года и достигло пика 12 мая (воскресенье): в этот день показатель начала года был превышен более чем в шесть раз. Такая высокая активность сохранялась до 20 мая (понедельник), а затем резко пошла вниз: наступала последняя неделя подготовки к основному этапу ЕГЭ. Таким образом, аналитики Авито обнаружили, что большинство старшеклассниц купили платья примерно в течение недели — за месяц до выпускного.

Конкуренция за платья и их доступность

За год спрос на выпускные платья увеличился на 8%, причем он вырос в 18 крупнейших городах: от +3,3% в Санкт-Петербурге до +58,9% в Ульяновске.

Российские выпускницы чаще всего ищут платья маленького размера (42-44): по всей стране ими интересуется почти каждая вторая покупательница (46%). Однако наиболее сильная конкуренция между выпускницами наблюдается за наряд самого большого размера (XXL) как в масштабах всей страны, так и в 10 крупнейших городах. В Волгограде, Краснодаре, Красноярске и Тольятти эту нишу заняло платье размера XL, в Иркутске, Нижнем Новгороде и Омске — L, в Ижевске, Казани и Ростове-на-Дону — M, в Тюмени и Ульяновске — S, а в Перми — XS.

Город За какой размер самая высокая конкуренция? Барнаул XXL Волгоград XL Воронеж XXL Екатеринбург XXL Ижевск M Иркутск L Казань M Краснодар XL Красноярск XL Москва XXL Нижний Новгород L Новосибирск XXL Омск L Пермь XS Ростов-на-Дону M Самара XXL Санкт-Петербург XXL Саратов XXL Тольятти XL Тюмень S Ульяновск S Уфа XXL Челябинск XXL Вся Россия XXL

На растущий спрос не повлияло и увеличение стоимость платьев на 11,1% (до 4 000 рублей) в целом по стране и в 22 из 23 городов. Единственным исключением стал Волгоград, где цена снизилась на 2,9%.