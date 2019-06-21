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Нарядиться к выпускному стало дороже на 11,1% за год

В ближайшие дни по всей стране пройдут выпускные вечера в школах и вузах. Аналитики Авито выяснили, что усиленно готовиться к празднику выпускницы начали за месяц до торжества — активность покупателей выросла в 6 раз с начала года. Причем настоящий ажиотаж на рынке выпускных платьев пришелся на неделю после майских праздников, и самая сильная конкуренция разворачивается за платья размером XXL. В целом за год спрос на торжественный наряд вырос на 8%, несмотря на общее увеличение цен — 11,1% по всей стране.

ЕГЭ ограничил время подготовки к выпускному

Чем ближе торжественная дата, тем активнее выпускницы и их родители искали платья на Авито. Число поисковых запросов постепенно росло с начала года и достигло пика 12 мая (воскресенье): в этот день показатель начала года был превышен более чем в шесть раз. Такая высокая активность сохранялась до 20 мая (понедельник), а затем резко пошла вниз: наступала последняя неделя подготовки к основному этапу ЕГЭ. Таким образом, аналитики Авито обнаружили, что большинство старшеклассниц купили платья примерно в течение недели — за месяц до выпускного.

Конкуренция за платья и их доступность

За год спрос на выпускные платья увеличился на 8%, причем он вырос в 18 крупнейших городах: от +3,3% в Санкт-Петербурге до +58,9% в Ульяновске.

Российские выпускницы чаще всего ищут платья маленького размера (42-44): по всей стране ими интересуется почти каждая вторая покупательница (46%). Однако наиболее сильная конкуренция между выпускницами наблюдается за наряд самого большого размера (XXL) как в масштабах всей страны, так и в 10 крупнейших городах. В Волгограде, Краснодаре, Красноярске и Тольятти эту нишу заняло платье размера XL, в Иркутске, Нижнем Новгороде и Омске — L, в Ижевске, Казани и Ростове-на-Дону — M, в Тюмени и Ульяновске — S, а в Перми — XS.

Город

За какой размер самая высокая конкуренция?

Барнаул

XXL

Волгоград

XL

Воронеж

XXL

Екатеринбург

XXL

Ижевск

M

Иркутск

L

Казань

M

Краснодар

XL

Красноярск

XL

Москва

XXL

Нижний Новгород

L

Новосибирск

XXL

Омск

L

Пермь

XS

Ростов-на-Дону

M

Самара

XXL

Санкт-Петербург

XXL

Саратов

XXL

Тольятти

XL

Тюмень

S

Ульяновск

S

Уфа

XXL

Челябинск

XXL

Вся Россия

XXL

На растущий спрос не повлияло и увеличение стоимость платьев на 11,1% (до 4 000 рублей) в целом по стране и в 22 из 23 городов. Единственным исключением стал Волгоград, где цена снизилась на 2,9%.

 

Город

Средняя цена, рублей

Динамика цены за год

1

Ижевск

2 000

11,1%

2

Екатеринбург

2 200

10,0%

3

Челябинск

2 300

15,0%

4

Барнаул

2 700

17,4%

5

Тольятти

2 800

3,7%

6

Тюмень

2 800

12,0%

7

Уфа

2 900

20,8%

9

Санкт-Петербург

3 100

6,9%

8

Пермь

3 100

82,4%

11

Красноярск

3 200

3,2%

12

Омск

3 200

10,3%

10

Казань

3 200

14,3%

13

Волгоград

3 300

-2,9%

14

Нижний Новгород

3 500

6,1%

16

Новосибирск

3 600

12,5%

17

Ульяновск

3 600

12,5%

15

Иркутск

3 600

16,1%

18

Самара

3 700

8,8%

19

Саратов

3 900

14,7%

21

Ростов-на-Дону

4 600

7,0%

20

Краснодар

4 600

9,5%

22

Москва

4 900

8,9%

23

Воронеж

5 400

14,9%
 

Вся Россия

4 000

11,1%
Автор: Анна
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