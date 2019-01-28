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Naspers увеличил долю в Avito до 99,6%

Южноафриканский холдинг Naspers увеличил долю в Avito с 70,4% до 99,6%, инвестировал $1,16 млрд через OLX Group. Вся Avito оценена в $3,85 млрд, сообщает газета «Коммерсантъ».

Свои доли в Avito продали шведская инвесткомпания Vostok New Ventures, фонд Baring Vostok Capital Partners, менеджмент и основатели сервиса. Оставшиеся 0,4% Avito находятся у менеджмента: часть акций выдана, часть — зарезервирована под мотивационную программу, уточнили в компании.

Naspers удачно выбрала момент для покупки: сделку, в результате которой группа стала единственным институциональным инвестором Avito, она закрыла исходя из оценки компании примерно в 15 выручек, хотя три года назад мультипликатор был вдвое выше, отмечает член управляющего комитета Rambler Group Рафаэль Абрамян.

Учитывая то, что Naspers владеет и около 28% в Mail.Ru Group, в будущем логично было ожидать сделки между «Юлой» (сервис объявлений MRG) и Avito, рассуждает аналитик Sova Capital Александр Венгранович.

Сервис объявлений Avito основан в 2007 г.. Naspers впервые инвестировала в Avito в марте 2013 г. В конце 2015 г. южноафриканский холдинг приобрел 50,5% Avito, выкупив доли у шведских Kinnevik и Northzone и американской Accel Partners. Сумма сделки составила $1,2 млрд, весь бизнес Avito тогда оценивался в $2,7 млрд.

Avito зарабатывает на платежах за продвижение объявлений на сайте и на размещении рекламы. По собственным данным, выручка классифайда в первом полугодии 2019 финансового года (апрель—сентябрь 2018 года) достигла 10,3 млрд руб. Число уникальных посетителей сайта в декабре составило 34,3 млн человек, количество размещенных объявлений — 50 млн. Avito — третья по величине интернет-компания в России после «Яндекса» и Mail.ru Group, подсчитывал Forbes в начале 2018 года.

Автор: Анна
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