«Настоящая Черная Пятница» впервые пройдет при поддержке РАЭК

В 2017 году всероссийская онлайн-распродажа «Настоящая Черная Пятница» на b-friday.com начнется 24 ноября, одновременно со стартом Черной Пятницы во всем мире, и продлится до 26 ноября. Акция впервые пройдет при поддержке Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК) и Регионального Общественного Центра Интернет-технологий (РОЦИТ). Ожидается, что в распродаже примут участие несколько сотен компаний, включая крупнейшие российские и международные интернет-магазины и онлайн-сервисы.

Это уже вторая по счету «Настоящая Черная Пятница», организованная агентством LED agency (ранее Expert Town), однако впервые акцию поддерживают Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК) и Региональный общественный Центр Интернет-технологий (РОЦИТ).

Обновился и официальный сайт акции — b-friday.com, пришедший на замену rеalblackfridаy.ru. Напомним, ранее в январе «Киберпонедельник» также переехал с cmonday.ru на c-monday.com. По словам организаторов, новое доменное имя, во-первых, легче запоминается и более понятно для покупателей, во-вторых, позволяет представить россиянам больше предложений от иностранных интернет-магазинов.

Организаторы отмечают, что с каждым годом интерес к таким масштабным онлайн-акциям, как «Киберпонедельник» и «Настоящая Черная Пятница» растет, причем наибольший рост интереса демонстрируют покупатели из регионов — так во время прошлогодней «Настоящей Черной Пятницы» доля регионального трафика от общего числа визитов составила уже около 70%. Суммарный трафик на сайт в период проведения распродажи в прошлом году превысил 2 млн.

«Сейчас можно уже с уверенностью сказать, что некогда американская Черная Пятница успешно прижилась в России, — рассказывает генеральный директор LED agency Леонид Довладбегян. — Конец ноября — это именно то время, когда покупатели хотят выгодно купить для своих близких подарки, и рынок отвечает на этот спрос скидками. С каждым годом интернет-ритейлеры все опытнее, все грамотнее с точки зрения маркетинга, мы видим большее понимание целей распродажи и все меньше обмана с „искусственными скидками“ — ритейлеры готовы делать реальные скидки и жертвовать маржой ради вклада в лояльность и расширение клиентской базы».

«Здорово, что в России набирают популярность онлайн-распродажи. Мы уверены, что подобные акции не только стимулируют развитие e-commerce, но и повышают лояльность пользователей к онлайн-ритейлу. Также хочется отметить, что в „Настоящей Черной Пятницы“ примут участие не только российские, но и зарубежные онлайн-магазины. Несмотря на то, что отрасль и государство стремятся активно развивать импортозамещение, в том числе и в сфере онлайн торговли, мы должны рассчитывать присутствие иностранных игроков в подобных акциях позитивно. Российскому сегменты онлайн-ритейла стоит брать во внимание опыт западных коллег, проецировать его на российские реалии, а может быть, и заимствовать лучшие идеи», — отмечает директор Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.