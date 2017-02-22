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Natura Siberica объявила о запуске интернет-магазина

Российская бренд Natura Siberica объявил о запуске интернет-магазина c доставкой по всей России. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

На сайте можно купить средства для ухода за кожей лица, тела, волосами и полостью рта. В первый месяц работы магазина заказы дороже 1 500 рублей доставят бесплатно. При заказе на меньшую сумму доставка обойдется примерно в 300 рублей.

В ближайшее время Natura Siberica планирует распространить зону доставки на страны Таможенного союза: Казахстан, Беларусь, Армению и Киргизию. Страны второй очереди — Прибалтика и Скандинавия, затем будет организована доставка в Центральную Европу, и следом — доставка в Западную Европу.

Марка Natura Siberica помимо России представлена в более чем 45 странах мира. Собственные магазины бренда работают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи, Новосибирске, Новокузнецке, Омске, Тюмени, Рязани, Ростове-на-Дону, Казани, Кызыле, Саратове, Сургуте, Уфе, Челябинске, а также за рубежом — в Японии, Гонконге, Сербии, Дании, Эстонии и Испании. В Великобритании бренд продается с осени 2015 года и представлен в универмаге Harrods, а также в магазинах сети Whole Foods.

Автор: Анна
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