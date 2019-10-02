Найдите свой новый метод работы в интернет-торговле на примере 100 кейсов

Профессор Стэнфордского университета сравнил развитие и рост в бизнесе с пустыней Дикого Запада, с горами разной высоты, глубокими каньонами в густом тумане и плохой видимостью. Добиться успеха — это найти и взобраться на самую высокую вершину. Сначала пробуешь идти в разные стороны, а затем выбираешь направление туда, где выше. Это — эволюция. Правда, таким образом можно найти только ближайший холм, и не факт, что самый высокий.

Для того чтобы подняться выше, достичь нового результата, необходимо рискнуть, спуститься вниз и попытаться нащупать более высокую гору. Но нужно взять ответственность — и либо всегда стоять на месте у первого холма, либо регулярно искать новую высоту.

И если вам, как руководителю, недостаточно полученного результата и вы постоянно ищете новую высоту, обратите внимание на важные тренды в интернет-торговли, которые мы собрали для вас. Они подробно будут раскрыты на «Электронной торговле — 2019». Их необходимо знать, чтобы определить кратчайший путь до самой высокой горы.

Умный поиск как часть воронки продаж

Представьте: клиент приходит в интернет-магазин за кофеваркой. Увидел где-то в рекламе — захотелось, но найти его без знания марки, функционала сложно. И приходится бедному клиенту листать каталог, да ещё ждать, когда страницы с товарами прогрузятся дальше.

Умный поиск по сайту облегчил бы жизнь нашего покупателя из примера. Подход «умного» поиска уже сейчас активно используют на Западе, а в России начинают внедрять. Денис Егоров, руководитель направления интернет-маркетинга Холодильник.Ру, расскажет о том, как ищут покупатели на сайте. А о последних технологиях в интернет-торговле — в докладах X5 Retail Group, Ювелирный дом «Кристалл», INTEL, Accenture Interactive Accenture и других.

In-house vs outsource: какие процессы стоит делать самим, а какие лучше отдать

Заветная цель манит, но при излишней фокусировке на ожидаемом конечном результате можно забыться и допустить много ошибок. А эти ошибки выльются в копеечку или, чего хуже, обернутся потерей компании. Учиться лучше на чужих промахах, а «детскими» проблемами для компании лучше переболеть в детстве.

Антон Макаров, основатель Divan.ru, готов поделиться полезными кейсами и «шишками» из разных отраслей: логистика, маркетинг, региональное масштабирование, бухгалтерия. Что в компании сделали не так, и сколько им это стоило? Узнаете из доклада.

Wildberries: история в деталях

Во время поездки в метро вы непременно увидите людей с лилово-фиолетовыми пакетами. По дороге к дому встретится хотя бы один, а то и два-три ПВЗ «ягодного» гиганта — их открыто уже порядка 5000 по стране. С января по июль 2019 года этот лидер ecommerce-рынка увеличил продажи на 79% — до 85 миллиардов рублей, количество заказов в два раза — до 65 миллионов, а число покупателей — на 85%. История успеха Wildberries в деталях от топ-менеджеров компании в секции 1.6 «Компания в фокусе. Wildberries 2020: новые тренды в e-commerce». Не пропустите!

Привлечение и удержание клиента скидками — без вреда бизнесу

Современный покупатель подходит к шоппингу с умом: ждёт наиболее выгодные предложения, сравнивает цены и анализирует. Для бизнеса скидки и акции — один из основных драйверов продаж. Правда, есть обратная сторона: они могут оказать негативный эффект на маржу, а если акций нет совсем — с привлечением новых клиентов станет туго, а не сильно лояльные просто уйдут.

Как максимизировать эффект от акции, увеличить лояльность клиентов и получить при этом прибыль? На эти вопросы ответит Елена Бехтина, независимый эксперт. А ещё больше лайфхаков про скидки и не только — в докладах Askona Life Group, Иль Де Ботэ, Тануки, PULT.ru, Mamsy, myToys.ru, Rakamakafit.

Команда

Найти подходящего по духу вашей компании профильного специалиста с богатым опытом работы трудно. И поэтому многие компании собственноручно воспитывают профессионалов, которые проникнутся корпоративными принципами и будут знать продукт лучше конкурентов на рынке. В секции 1.4 «Люди. Развитие» вы узнаете, как растить кадры и как сделать так, чтобы после становления они от вас не уходили.

Управление клиентским опытом на сайте в реальном времени

Стандартная маркетинговая воронка больше не действует. Новая, лидирующая модель — customer decision journey, когда пользователь принимает решение о покупке, посмотрев отзывы, видеообзоры, рекомендации друзей в соцсетях. В такой ситуации, используя последние технологии на сайте, вы поможете клиенту определиться, подтолкнёте его к покупке.

Антон Довженко, руководитель группы мониторинга качества, ПАО Аэрофлот расскажет о собственных ИТ-разработках компании — кобраузинге, применении данных речевой аналитики и других — для увеличения эффективности онлайн-продаж и улучшения клиентского опыта на сайте.

Кроме этого, в секции 3.6 «Сервис в торговле» вы найдёте много полезных фишек по улучшению клиентского опыта. Например: как масс-маркету удаётся привлекать новых и удерживать постоянных покупателей, одновременно снижая затраты на клиентский сервис? В докладах Gloria Jeans, Утконос, Тануки.

Добро и зло глобализации

Поговорим о роли, которую играют маркетплейсы на рынке электронной торговли, об их ответственности перед другими игроками, перспективах развития, а также о будущем интернет-магазинов в свете усиливающейся «маркетплейсизации» рынка. «Необходимый элемент инфраструктуры» или «убийцы интернет-магазинов»? Секция 1.8.

Юридический блиц

Маркировка товара, запрет на рекламу, продажа алкоголя, лекарств... Постоянно выходят новые законы, несоблюдение которых грозит компании огромными штрафами вплоть до временного (или даже постоянного) приостановления деятельности. Неоднозначные ситуации, спорные случаи взаимоотношений с потребителями, госорганами и контрагентами следуют по пятам за интернет-магазинами.

В секции 3.4 «Юридический блиц» совместно с профессиональными юристами и финансистами мы разберём ваши вопросы и постараемся найти решение для актуальных проблем.

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