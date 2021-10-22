Назван топ-3 маркетплейсов в России
По закрытым данным аналитической компании AppAnnie, на российском рынке e-commerce лидером по активной месячной аудитории является AliExpress. Совокупная месячная аудитория приложений маркетплейса превысила 46 млн активных пользователей.
Вот как выглядит топ 3 маркетплейсов по MAU (активные месячные пользователи) мобильных приложений в сентябре в России от AppAnnie:
- AliExpress (35,4 млн) + AliExpress New (11,1 млн)
- OZON (29,1 млн)
- Wildberries (26,8 млн)
— за сентябрь россияне провели в приложениях AliExpress свыше 3,5 миллиарда минут;
— за все время приложение AliExpress установили более 107 млн раз. Это самый высокий показатель. На втором месте Wildberries (46 млн установок). На третьем — OZON (42,8 млн).
MAU в приложениях (ios+android) по данным сентября
- AliExpress Россия — 35,4 млн + 11,13 млн
- OZON.ru — 29,1 млн
- Wildberries — 26,78 млн
- Yandex.Market — 11,9 млн
- Joom — 3,8 млн
- Lamoda — 3,4 млн
- SHEIN — 3,2 млн
- SberMegaMarket — 2,3 млн
- Wish — 0,38 млн