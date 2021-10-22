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Назван топ-3 маркетплейсов в России

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Lamoda B2B
Lamoda B2B
Order Fulfillment

По закрытым данным аналитической компании AppAnnie, на российском рынке e-commerce лидером по активной месячной аудитории является AliExpress. Совокупная месячная аудитория приложений маркетплейса превысила 46 млн активных пользователей.

Вот как выглядит топ 3 маркетплейсов по MAU (активные месячные пользователи) мобильных приложений в сентябре в России от AppAnnie:

  • AliExpress (35,4 млн) + AliExpress New (11,1 млн)
  • OZON (29,1 млн)
  • Wildberries (26,8 млн)

— за сентябрь россияне провели в приложениях AliExpress свыше 3,5 миллиарда минут;

— за все время приложение AliExpress установили более 107 млн раз. Это самый высокий показатель. На втором месте Wildberries (46 млн установок). На третьем — OZON (42,8 млн).

MAU в приложениях (ios+android) по данным сентября

  • AliExpress Россия — 35,4 млн + 11,13 млн
  • OZON.ru — 29,1 млн
  • Wildberries — 26,78 млн
  • Yandex.Market — 11,9 млн
  • Joom — 3,8 млн
  • Lamoda — 3,4 млн
  • SHEIN — 3,2 млн
  • SberMegaMarket — 2,3 млн
  • Wish — 0,38 млн
Компании и сервисы: Lamoda B2B, App Annie, Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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