Назван топ-3 маркетплейсов в России

По закрытым данным аналитической компании AppAnnie, на российском рынке e-commerce лидером по активной месячной аудитории является AliExpress. Совокупная месячная аудитория приложений маркетплейса превысила 46 млн активных пользователей.

Вот как выглядит топ 3 маркетплейсов по MAU (активные месячные пользователи) мобильных приложений в сентябре в России от AppAnnie:

AliExpress (35,4 млн) + AliExpress New (11,1 млн)

OZON (29,1 млн)

Wildberries (26,8 млн)

— за сентябрь россияне провели в приложениях AliExpress свыше 3,5 миллиарда минут;

— за все время приложение AliExpress установили более 107 млн раз. Это самый высокий показатель. На втором месте Wildberries (46 млн установок). На третьем — OZON (42,8 млн).

MAU в приложениях (ios+android) по данным сентября