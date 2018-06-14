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НДС вырастет до 20%

Правительство страны предлагает повысить ставку НДС с 18% до 20%, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Кабмина.

«Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое — будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС — 18%. Предлагается сделать ее 20%», — сказал Медведев.

По его словам, правительство при этом не собирается переносить налоговую нагрузку на малоимущих. «Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены. Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», — уточнил он.

Премьер-министр отметил, что в процессе обсуждения налоговых изменений предлагались введение налога с продаж, переход к прогрессивной шкале НДФЛ и просто повышение ставки этого налога. «И вплоть до отмены всех налоговых льгот, включая льготы по НДС на авиаперевозки, на продукты, на детские товары. Но мы отказались от таких неоправданно тяжелых для людей шагов», — заявил Медведев.

Автор: Анна
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