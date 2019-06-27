Не сошлись в стратегии. Ольга Наумова покидает пост гендиректора «Магнита»

Ольга Наумова, занимающая пост генерального директора и председателя правления сети розничных магазинов «Магнит», покидает компанию, пишут «Ведомости» со ссылкой на ритейлера.

Причиной ухода являются разногласия между Наумовой и советом директоров по стратегии компании. Суть разногласий касалась скорости открытия новых магазинов относительно решения проблем с имеющимися точками и улучшения предложения покупателю, сказал представитель «Магнита». Более детально раскрывать суть разногласий он отказался.

Должность Ольги Наумовой займет действующий президент Ян Дюннинг. Ранее он занимал пост генерального директора сети магазинов «Лента». Дюннинг пришел в компанию в начале года и сразу стал президентом и членом правления.

Ольга Наумова начала работать в «Магните» летом 2018 г., до этого она работала у главного конкурента компании — в сети магазинов у дома «Пятерочка» X5 Retail Group.

С приходом Дюннинга компания уверила инвесторов в образовании эффективного тандема Наумовой и нового президента, где Дюннинг сосредоточится на стратегии развития и отношениях с инвесторами, Наумова — на текущем бизнесе группы. Однако «Ведомости» пишут, что именно тогда на рынке появились слухи о возможных разногласиях между топ-менеджерами.