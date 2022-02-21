Не упустить тренды: сколько стоит начать снимать “тиктоки” и “рилс” в России?

Одна из основных особенностей современной эпохи — плавный переход из долгих видео в короткометражный формат. Благодаря одной из самых популярных социальных сетей TikTok и новому блоку Instagram — Reels, россияне могут попробовать себя в съемке роликов как для развлечения, так и для развития личного блога. Эксперты Авито исследовали рынок товаров, которые используют контентмейкеры для съемки видео, и посчитали, сколько стоит оборудование для начинающего и профессионального тиктокера в России.

Для съемки контента на любительском уровне, помимо смартфона, может понадобиться кольцевая лампа, микрофон-петличка и штатив, однако более продвинутые видеомейкеры используют и дополнительные аксессуары: стабилизаторы, софтбоксы, зеркальные фотоаппараты, а иногда даже квадрокоптеры.

«Съемки роликов для TikTok и Instagram — это не только интересное хобби, но и популярный способ монетизировать свои навыки. Однако создание контента требует определенных сил и вложений. На сегодняшний день спрос на оборудование для видеомейкинга вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом предложение на Авито в целом по России увеличилось на 13%. Средняя стоимость съемочной атрибутики варьируется от 4 700 рублей до 32 260 рублей» Павел Комаров, руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в Авито.

Базовая комплектация

В первую очередь начинающему тиктокеру необходимо обеспечить «съемочную площадку» красивым освещением. В дополнение к естественному свету, создатели видео используют специальные лампы с возможностью регулировки теплоты и насыщенности кадра. Самым популярным видом искусственного освещения является кольцевая лампа. В феврале этого года на сайте ее можно купить в среднем за 1 700 рублей, на 10% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. По сравнению с 2021 годом количество объявлений о продаже кольцевых ламп увеличилось на 27%.

Некоторые тренды, набирающие популярность в TikTok, невозможно осуществить, держа телефон в руке. Чтобы комфортно снимать такие ролики в одиночку, можно приобрести штатив, который удержит телефон получше подруги или стопки книг на столе. Средняя стоимость устройства на сайте составляет 1 700 рублей, с прошлого февраля она снизилась на 5%, а предложение за это время увеличилось на 18%.

Помимо красивой картинки и интересной задумки, для идеального видео очень важен качественный звук. Чтобы не портить кадр наушниками, многие блогеры используют незаметные микрофоны-петлички. В этом феврале приобрести такой аксессуар можно в среднем за 1 300 рублей — с прошлого года стоимость выросла на 18%, а выбор для пользователей на сайте стал шире на 28%.

Итого, стартовый комплект оборудования обойдется начинающему тиктокеру в среднем в 4 700 рублей.

Тяжелая артиллерия

Если любительскую съемку можно реализовать при помощи базового набора: штатива, кольцевой лампы и петлички, то для более сложных роликов понадобится профессиональное оборудование.

Незаменимая вещь для съемки динамичного контента — стабилизатор, он поможет сохранить картинку плавной. На Авито такие приборы стоят в среднем 6 000 рублей, на 9% дороже, чем в феврале 2021 года, а предложение на сайте увеличилось на 53% по сравнению с прошлым годом.

Помимо кольцевой лампы, образующей статичный свет, многие блогеры предпочитают докупать более продвинутое оборудование. Для создания рассеянного освещения без бликов лучше всего подойдут софтбоксы. Такие устройства обойдутся россиянам в среднем в 4 560 рублей — их цена выросла на 14% по сравнению с прошлым годом. В этом феврале на сайте можно найти на 44% больше объявлений об их продаже, чем в 2021 году.

Для большей глубины и четкости изображения некоторые успешные тиктокеры предпочитают снимать ролики на зеркальную камеру. В этом году средняя стоимость профессиональной камеры на Авито составляет в среднем 11 000 рублей, на 10% дороже, чем в прошлом, а выбор для пользователей сайта стал шире на 5%.

Высший пилотаж в мире социальных сетей — использовать квадрокоптер для съемки видео с высоты птичьего полета. Приобрести дрон можно в среднем за 6 000 рублей, с прошлого года его стоимость выросла на 71%, а предложение на сайте увеличилось на 12%.

Таким образом, набор основного и дополнительного оборудования обойдется продвинутому видеомейкеру в среднем в 15 260 рублей, а если покупать профессиональную камеру и квадрокоптер, на съемки роликов придется потратить в среднем 32 260 рублей.