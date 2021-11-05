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Недельный средний чек не снизился к концу октября

С 25 по 31 октября 2021 года средний чек (средняя стоимость одной покупки) россиянина составил 666 рублей: на 0,8% (5 рублей) выше, чем на прошлой неделе. В отличие от прошлого года, когда к концу октября средний чек пошел на спад, в 2021 показатель продолжает расти. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года чек оказался выше на 11,9% (71 рубль).

Это максимальное значение недельного среднего чека с начала года.

Динамика недельного среднего чека (в рублях). 2020–2021 годы, недели 30–43.

Источник данных: Ромир, ноябрь 2021

ИНСЧ (индекс недельного среднего чека) исследовательского холдинга Ромир показывает динамику стоимости покупок домохозяйств, и рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных о потреблении домохозяйств. Информация о расходах основана на данных Romir Consumer Scan Panel*.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением 10 тысяч человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.

Автор: Анна
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