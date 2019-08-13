Неголодные игры: геймеры Winstrike Arena смогут заказать комбо из KFC одним нажатием кнопки

KFC и Winstrike Agency запустили совместный проект по доставке еды для геймеров в флагманском киберспортивном клубе Winstrike в ЦДМ в Москве. С 8 августа посетители Winstrike Arena в любое время смогут заказать комбо-предложение (бургер, картошка и напиток) от KFC со специальным названием GL HF прямо во время игры, не отрываясь от процесса. Для заказа нужно будет нажать на кнопку, установленную на всех 145 игровых столах. Акция рассчитана не менее, чем на 3 месяца с момента запуска, организаторы не исключают, что акция может быть продлена.

Как это работает:

На каждом игровом столе есть размещена брендированная кнопка KFC с пошаговой инструкцией.

После нажатия кнопки к игровому столу подойдет сотрудник Winstrike для оформления заказа.

Оплатить комбо-обед можно на месте с помощью мобильной кассы или наличных.

Время доставки — около 30 минут.

Это далеко не первый проект KFC в киберспорте. По версии eGG Network, KFC входит в топ-5 неигровых брендов, инвестирующих в киберспорт. KFC успешно проводит собственный чемпионат по киберспорту по Dota 2 и CS:GO в рамках молодежного фестиваля KFC BATTLE в России и 26 странах СНГ и Восточной Европы.