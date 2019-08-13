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Неголодные игры: геймеры Winstrike Arena смогут заказать комбо из KFC одним нажатием кнопки

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KFC
KFC
Кафе, ресторан, фастфуд

KFC и Winstrike Agency запустили совместный проект по доставке еды для геймеров в флагманском киберспортивном клубе Winstrike в ЦДМ в Москве. С 8 августа посетители Winstrike Arena в любое время смогут заказать комбо-предложение (бургер, картошка и напиток) от KFC со специальным названием GL HF прямо во время игры, не отрываясь от процесса. Для заказа нужно будет нажать на кнопку, установленную на всех 145 игровых столах. Акция рассчитана не менее, чем на 3 месяца с момента запуска, организаторы не исключают, что акция может быть продлена.

Как это работает:

  • На каждом игровом столе есть размещена брендированная кнопка KFC с пошаговой инструкцией.
  • После нажатия кнопки к игровому столу подойдет сотрудник Winstrike для оформления заказа.
  • Оплатить комбо-обед можно на месте с помощью мобильной кассы или наличных.
  • Время доставки — около 30 минут.

Это далеко не первый проект KFC в киберспорте. По версии eGG Network, KFC входит в топ-5 неигровых брендов, инвестирующих в киберспорт. KFC успешно проводит собственный чемпионат по киберспорту по Dota 2 и CS:GO в рамках молодежного фестиваля KFC BATTLE в России и 26 странах СНГ и Восточной Европы.

Комментирует Даниэль Рубиновски, директор по маркетингу продаж KFC в России:

«Мы всегда мечтали сделать так, чтобы во время игры не нужно было отвлекаться от процесса,, кажется, наша мечта сбылась на Winstrike Arena! Захотел есть, нажал волшебную кнопку и быстро получил вкусную, свежеприготовленную еду из KFC. Все эти квесты из реальной жизни — искать, выбирать, создавать заказ, говорить по телефону, подтверждать заказ — точно не для тех, кто прямо здесь и сейчас в игре. Круто, что эту мечту помогла воплотить команда KFC, команда нашего франчайзингового партнера „Знак“ с Игорем Забелло и команда Winstrike.»

Компании и сервисы: KFC
Автор: Анна
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