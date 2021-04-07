Проблемы с сертификацией детских товаров

Многие организации, выдающие сертификаты на детские товары, приостановили свою работу с начала 2021 года в связи с вступлением в силу с 1 января 2021 года ряда новых критериев, введенных постановлением правительства РФ № 1236 «Об основаниях принятия национальным органом по аккредитации решений о включении аккредитованных лиц в национальную часть единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза».

Сложившаяся ситуация приводит к росту издержек производителей и продавцов, что может сказаться на конечной стоимости детских товаров. Вот, как комментируют сложившуюся ситуацию представители логистической отрасли.

Елена Парамонова, директор департамента таможенного оформления FM Logistic в России

Решения об исключении из национальной части реестра Федеральной службы по аккредитации (ФСА) большого числа профильных органов были приняты Межведомственным советом национальной инфраструктуры качества в конце 2020 года. Однако данная инициатива не служит основанием для полного прекращения деятельности таких компаний. Функции органа будут ограничены, но останется возможность работы с декларациями согласно ГОСТу и выдачи свидетельств о государственной регистрации продукции. Впрочем, деятельность в сфере Технического регламента в таком случае будет запрещена.

Сейчас мы наблюдаем дефицит в сегменте подтверждения соответствия по всем регламентам, в том числе и по товарам для детей. Лаборатории сильно загружены, а стоимость их услуг значительно увеличилась.

Мы испытали некоторые трудности при подготовке разрешительных документов и проведения испытаний по нескольким Техническим регламентам Таможенного союза (020, 009, 007, 017) для ряда клиентов компании. Вполне возможно, что у других игроков рынка могли возникнуть сложности с иными регламентами.

На данный момент исключенные из реестра сертификационные органы и лаборатории предпринимают попытки восстановить статус. Проблема по-прежнему существует, хотя отмечаются и некоторые положительные сдвиги. Так, мы не наблюдаем каких-либо задержек в поставках наших заказчиков, поскольку они обычно заблаговременно организовывают как подготовку всей необходимой документации, так и испытания для детских товаров.

Если поставщики начинают готовиться к процессам по сертификации заранее, то они не понесут значительных расходов при нахождении продукции на складах временного хранения или в иных таможенных зонах. Работа таможенных представителей усложнилась, поскольку сайт ФСА функционирует не лучшим образом. Это касается как регистрации нашими клиентами разрешительных документов, так и отслеживания их дальнейшего статуса.

Феликс Херсонский, руководитель немецкого подразделения BMJ-logistics

Данная проблема выходит за рамки логистики и рынка детских товаров, она влияет на всю отрасль услуг по сертификации. В нашей компании существует подразделение, единственной задачей которого является сертификация изделий легкой промышленности, в том числе и предназначенных для детей.

Поскольку сейчас из национального реестра выведено большое количество сертификационных органов и лабораторий, испытания проводятся значительно дольше. Теперь их выполнение может затянуться до четырех недель. На такой же срок следует задержка товаров на европейских складах консолидации нашей компании или на складах временного хранения (СВХ). Стоит также принимать во внимание фактор сезонного спроса на fashion-товары — некоторые позиции просто не востребованы в определенные времена года.

Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы получить сертификаты вовремя: как можно раньше запрашиваем образцы и проводим анализ поставок. Однако мы, как и ритейлеры, по-прежнему зависимы от работы профильных органов и лабораторий, когда дело касается проведения испытаний и выпуска сертификатов и деклараций.

Так как оплата заказанных товаров уже частично произведена, думаю, сокращения импорта сейчас ждать не стоит. В свою очередь поставки действительно могут замедлиться. Разумеется, импортеры будут придерживать товары на складах

Любые операции с товарами, будь то хранение или перемещение, необходимо оплачивать. Так как количество мест проведения лабораторных испытаний сильно сократилось, стоимость протоколов сертификации увеличилась вдвое. Чтобы сохранить рентабельность, дистрибьюторы вынуждены переложить часть затрат на потребителей.

Сроки прохождения процедуры декларирования не увеличились, но сама подача декларации возможна только по готовности разрешительных документов. По этой причине декларирование начинается несколько позднее, а выпуск товара в оборот откладывается до завершения всех процессов по сертификации.