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Netflix открыла собственный интернет-магазин

Компания Netflix сообщила о запуске собственного интернет-магазина. В нем представлены эксклюзивные вещи, связанные с сериалами и фильмами, которые выходят на платформе. Об этом сообщает издание WWD.

Сейчас магазин работает только в США, но представители платформы планируют запустить его и в других странах. На сайте уже представлены коллекции, посвященные новым аниме «Ясукэ» и «Эдем». Скоро в магазине появятся футболки, худи, бейсболки и аксессуары из коллекции, которая была создана вместе с Лувром по случаю выхода сериала «Люпин».

«Нам нравится, когда замечательные истории выходят за пределы экранов и становятся частью жизни людей. Мы всегда стремимся выяснить, как мы можем расширить мир наших историй для поклонников, от одежды и игрушек до иммерсивных событий и игр», — сказал Джош Саймон, вице-президент по товарам Netflix.

Netflix планирует выпустить мерч для фанатов сериалов «Ведьмак» и «Очень странные дела». Представители платформы заявили, что не собираются переполнять сайт товарами, они будут выпускать лимитированные коллекции, которые будут сменять друг друга.

Автор: Анна
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