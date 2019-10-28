New Retail Forum. Почта России: участники и темы Пленарной сессии форума
Лидеры российского рынка омниканальной и онлайн-розницы, крупные игроки онлайн-торговли, представители государственных институтов обсудят эволюцию рыночной экосистемы в России.
14 ноября стартует «New Retail Forum. Почта России», на котором в течение двух дней в Технопарке «Сколково» лидеры российского рынка, главы крупнейших компаний и руководители ведущих направлений будут делиться с брендами, сервисными компаниями, представителями IT-подразделений, игроками крупного, малого и среднего бизнеса опытом решения многочисленных вопросов, возникающих в условиях активной цифровизации всех процессов и структурных элементов бизнеса. Посетители форума узнают не только о том, каким образом компании смогут выйти на другой технологический уровень, но и о том, как сделать этот переход фактором, определяющим новое качество бизнеса.
Накануне была сформирована программа Пленарной сессии, которая с первой минуты задаст тон всему форуму.
В роли модератора Пленарной сессии выступит Дмитрий Руденко, Президент-Председатель правления, член Наблюдательного совета Почта Банка.
В сессии примут участие:
- Николай Подгузов, Генеральный директор Почты России.
- Максим Акимов, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
- Константин Носков, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
- Дмитрий Сергеев, Содиректор AliExpress Russia, заместитель генерального директора Mail.ru Group
- Даг Стивенс, Основатель Retail Prophet
- Александр Тынкован, Президент Группы «М.Видео-Эльдорадо»
- Александр Шульгин, Генеральный директор Ozon
- Руслан Давыдов, Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы
Спикеры обсудят новые бизнес-модели, демонстрирующие максимальную эффективность в условиях цифровизации онлайн-торговли, а также технологические драйверы роста, обусловленные новыми факторами рынка. Что влияет на активное развитие лидеров российской онлайн-торговли на фоне снижения покупательской активности, и какие новые инфраструктурные элементы необходимо формировать уже сейчас, чтобы помочь рынку в ближайшие 10 лет?
Особое внимание будет уделено проблематике взаимодействия онлайн-торговли и государственных структур. В настоящее время остро стоит вопрос защиты интересов российских игроков рынка и выстраивания конструктивного диалога с органами власти, от которого во многом зависит развитие отрасли. Увеличение налоговой нагрузки, новые законодательные инициативы, усиление регуляторных механизмов, — возможно ли сокращение давления и консолидация сил бизнеса и власти?
В заключение «Почта России» расскажет о запуске новых продуктов совместно с ведущими игроками отечественного и зарубежного рынков.
«Отечественный рынок онлайн-торговли динамично эволюционирует и совершенствуется, но структурированный подход к его развитию наметился только в последние годы: крупные игроки отрасли заинтересованы в росте качества услуг и сервиса. Почта России играет в этом процессе одну из ключевых ролей, а основным драйвером роста послужили цифровые технологии, соответствующие запросам современного потребителя. В рамках форумах мы обсудим новые сервисы и бизнес-решения, и определим основные задачи, которые стоят перед отраслью», — комментирует генеральный директор Почты России Николай Подгузов.