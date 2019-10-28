New Retail Forum. Почта России: участники и темы Пленарной сессии форума

Лидеры российского рынка омниканальной и онлайн-розницы, крупные игроки онлайн-торговли, представители государственных институтов обсудят эволюцию рыночной экосистемы в России.

14 ноября стартует «New Retail Forum. Почта России», на котором в течение двух дней в Технопарке «Сколково» лидеры российского рынка, главы крупнейших компаний и руководители ведущих направлений будут делиться с брендами, сервисными компаниями, представителями IT-подразделений, игроками крупного, малого и среднего бизнеса опытом решения многочисленных вопросов, возникающих в условиях активной цифровизации всех процессов и структурных элементов бизнеса. Посетители форума узнают не только о том, каким образом компании смогут выйти на другой технологический уровень, но и о том, как сделать этот переход фактором, определяющим новое качество бизнеса.



Накануне была сформирована программа Пленарной сессии, которая с первой минуты задаст тон всему форуму.

В роли модератора Пленарной сессии выступит Дмитрий Руденко, Президент-Председатель правления, член Наблюдательного совета Почта Банка.

В сессии примут участие:

Николай Подгузов, Генеральный директор Почты России.

Максим Акимов, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Константин Носков, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Дмитрий Сергеев, Содиректор AliExpress Russia, заместитель генерального директора Mail.ru Group

Даг Стивенс, Основатель Retail Prophet

Александр Тынкован, Президент Группы «М.Видео-Эльдорадо»

Александр Шульгин, Генеральный директор Ozon

Руслан Давыдов, Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы

Спикеры обсудят новые бизнес-модели, демонстрирующие максимальную эффективность в условиях цифровизации онлайн-торговли, а также технологические драйверы роста, обусловленные новыми факторами рынка. Что влияет на активное развитие лидеров российской онлайн-торговли на фоне снижения покупательской активности, и какие новые инфраструктурные элементы необходимо формировать уже сейчас, чтобы помочь рынку в ближайшие 10 лет?

Особое внимание будет уделено проблематике взаимодействия онлайн-торговли и государственных структур. В настоящее время остро стоит вопрос защиты интересов российских игроков рынка и выстраивания конструктивного диалога с органами власти, от которого во многом зависит развитие отрасли. Увеличение налоговой нагрузки, новые законодательные инициативы, усиление регуляторных механизмов, — возможно ли сокращение давления и консолидация сил бизнеса и власти?

В заключение «Почта России» расскажет о запуске новых продуктов совместно с ведущими игроками отечественного и зарубежного рынков.