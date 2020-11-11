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Нейросеть перескажет отзывы пользователей на Яндекс.Маркете

На Яндекс.Маркете теперь можно смотреть отзывы о товарах, написанные нейросетью по комментариям покупателей на сервисе. Благодаря этому больше не придется тратить время на чтение десятков или даже сотен отзывов пользователей, чтобы составить предварительное мнение о товаре.

Обобщенный отзыв нейросети поможет сразу понять — что больше всего привлекает людей в товаре и стоит ли почитать их комментарии о нем. Сейчас умные отзывы доступны части пользователей, но в ближайшие дни их увидят все.

Умные отзывы состоят из двух частей: подробного комментария о товаре и набора ключевых характеристик, которые чаще всего отмечают пользователи, — например, качество сборки, дизайн и удобство, уровень шума. Составлять отзывы сервису помогает обученная Яндексом нейросеть. Она собирает мнения покупателей, находит в них совпадения и на их основе создает обобщенный отзыв.

Например, вот что нейросеть говорит про чай: «Люблю за натуральность, хотя бы вкусовую. Эти чаи, может, не настолько натуральные, как дорогие, но вкус отвечает моим представлениям о жасмине». А так нейросеть отзывается о парогенераторе: «В общем, это просто находка для любой хозяйки. Можно говорить о нем бесконечно. Пойду лучше отпарю свой зимний пуховик».

В первое время умные отзывы будут проверять люди. Они читают и правят тексты нейросети, если в них встречаются языковые ошибки или смысловые неточности. Яндекс.Маркет продолжит обучать нейросеть, чтобы она еще лучше понимала пользователей и высказывалась максимально точно.

Умные отзывы можно читать как на сайте, так и в мобильном приложении Яндекс.Маркета. Сейчас сервис показывает их на 50 тыс. карточек с самыми популярными товарами. Потенциальный охват этих карточек — 80% пользователей сервиса. В дальнейшем отзывы нейросети появятся во всех карточках товаров. Сейчас в них 14 млн отзывов из 500 млн слов.

По данным Яндекс.Маркета, товары с отзывами покупают на 17% чаще. Чтобы отзывов было еще больше, в апреле 2021 сервис добавил возможность получать баллы Яндекс Плюса за публикацию мнений о товарах.

Автор: Анна
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