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«Ни один кролик не пострадал». Lamoda запускает подкаст про шопинг с пользой для планеты

Онлайн-платформа Lamoda запустила собственный подкаст под названием «Ни один кролик не пострадал». Ведущими подкаста стали блогер Саша Ред и руководитель направления устойчивого развития Lamoda Оксана Костив. Тема подкаста — как делать покупки, которые не только будут радовать, но и внесут свой вклад в сохранение природы и решение социальных проблем.

Забота об окружающей среде, роль этики в бизнесе, благотворительные и социальные проекты — чуть ли не главные вопросы модной индустрии в последнее время. Lamoda как глобальный fashion-игрок решила помочь разобраться, как отличить по-настоящему экологичные и этичные товары от тех, у которых «эко» есть только в названии, а также рассказать, как продлить жизнь любимым вещам. Главная задача подкаста «Ни один кролик не пострадал» — рассказать, что вещи, которые мы носим каждый день, могут приносить пользу и добро.

Ведущие подкаста — Оксана Костив и Саша Рэд — каждую серию выбирают один популярный модный товар и рассказывают, как сделать правильную покупку. Первый выпуск посвящен любимой многими обуви — кроссовкам. Оксана и Саша обсуждают не только, из каких материалов могут быть сделаны кроссовки, но и какую роль они играют в культуре, как менялось отношение к этой обуви и, конечно, рассказывают секреты, как дать вторую жизнь кроссовкам, которые больше не радуют.

Первый сезон подкаста включает 10 выпусков. Первый выпуск уже доступен на платформах «Яндекс.Музыка» и в официальной группе Lamoda «ВКонтакте», в ближайшее время появится в Apple Podcasts, Google Podcasts и на YouTube-канале бренда. Новые выпуски будут выходить каждую неделю.

Автор: Анна
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