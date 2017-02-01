Nielsen: «экономия во всем стала частью образа жизни российского потребителя»

Большинство россиян, 84%, считают, что сейчас - не лучшее время для траты денег. В том, что Россия выйдет из кризиса в ближайший год, верят всего 8% людей - это минимум за последние 2 года.

Индекс потребительского доверия Nielsen, отражающий настроения онлайн-населения и его ожидания от будущего, в IV квартале 2016 года не поддержал заданную предыдущими двумя кварталами восходящую динамику и вернулся на свою позицию в начале года — 63 пункта.

Значение индекса выше 100 пунктов говорит о преобладании в стране оптимистов, ниже 100 пунктов — пессимистов, а значение в 100 пунктов свидетельствует о равновесии между оптимистичными и пессимистичными ожиданиями от будущего. Исследование проводилось среди онлайн-потребителей в декабре 2016 года.

«2016 год стал для российских потребителей непростым испытанием, заставившим внести значительные коррективы в свое поведение и изменить привычки к шопингу. Модель потребления окончательно трансформировалась в модель сбережения. Экономия во всем стала частью образа жизни, и даже некоторое улучшение экономической ситуации к концу 2016 года не стимулирует активность в отношении трат. Число россиян, считающих, что сейчас не лучшее время, чтобы тратить деньги, по-прежнему высоко и продолжает расти. Трансформируются привычки и в отношении предпочитаемых магазинов: все популярнее становится формат магазинов у дома, а гипермаркеты, наоборот, теряют аудиторию. Настало время глубоких изменений в поведении российского потребителя, и от игроков рынка это требует максимальной готовности к адаптации и поиску новых решений», — комментирует Марина Ерскова, руководитель направления оценки эффективности продаж и маркетинговых коммуникаций, Nielsen Россия

Индекс складывается из трех показателей: оценки потребителями перспектив на рынке труда в ближайшие 12 месяцев, уровня финансового благополучия в ближайшие 12 месяцев и готовности тратить деньги.

Основной вклад в снижение индекса потребительского доверия в IV квартале 2016 года внесло усиление негативного восприятия текущего момента с точки зрения готовности тратить деньги: 84% респондентов сказали, что сейчас не лучшее время, чтобы совершать покупки (+11 п.п. к IV кварталу 2015 года).

Ожидания от перспектив на рынке труда остаются преимущественно негативными: 80% считают, что ситуация с занятостью в ближайшие 12 месяцев будет «плохой» и «не очень хорошей» (77% в предыдущем квартале, 83% в начале года).

27% потребителей оценивают свое финансовое состояние на ближайший год как «хорошее» или «отличное», при этом доля тех, кто оценивает свои финансы негативно (67%), несколько снизилась по сравнению со значением в начале 2016 года (69%).

Основным источником беспокойств для россиян стала сохранность рабочих мест (15%). По поводу национальной экономики волновались 12% потребителей, 11% переживали из-за растущих цен на еду, 10% — из-за состояния здоровья.

В IV квартале 2016 года 85% респондентов остаются уверенными в том, что экономика страны в кризисе, и 54% считают, что в ближайшие 12 месяцев Россия не выберется из рецессии. Лишь 8% ожидают, что экономика оправится — за последние два года это минимальное значение.

75% потребителей сказали, что сократили свои расходы по сравнению с годом ранее (+2 п.п. к предыдущему кварталу). Лидирующие позиции среди статей экономии сохранила покупка новой одежды (61% в IV квартале 2016 года, +2 п.п. к III кварталу) и развлечения вне дома (59%, +4 п.п. к III кварталу). 53% переключились на более дешевые бренды продуктов питания, 49% стали меньше тратить на короткие поездки и отпуска (+2 п.п. к III кварталу 2016) и столько же — на обновление техники (+4 п.п.).

79% российских потребителей отметили, что в случае улучшения экономической ситуации продолжат следовать той или иной стратегии экономии.