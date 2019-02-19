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Nielsen изучила поведение покупателей в аптеках

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Nielsen Norman Group
Nielsen Norman Group
Дизайнерам

Аналитическая компания Nielsen представила результаты опроса, посвященного изучению поведения покупателей в аптеках.

67 % россиян экономят на покупке безрецептурных препаратов: это на 24 процентных пункта меньше, чем в 2016 году.

Доля опрошенных, которые с целью экономии переходят на лекарства российского производства, сократилась до 38 % (минус 15 процентных пунктов). Респонденты стали свободнее распоряжаться деньгами при покупке импортных препаратов.

Также уменьшилось число граждан, которые покупают лекарства только при острой необходимости (64 %). 78 % покупателей ищут более дешевый аналог перед покупкой. Большинство сравнивают цены в разных аптеках, еще 29 % покупают лекарства по программам лояльности и акциям.

За два года количество россиян, покупающих лекарства в онлайн-аптеках, выросло на 10 % — до 42 %. За последние месяцы медикаменты через интернет приобретал каждый третий. Причиной этого стала возможность сделать покупку в любое удобное время. Также покупателей привлекает более гибкая ценовая политика онлайн-аптек. Чаще всего онлайн заказывают витамины (28 %), болеутоляющие препараты (15 %) и средства от насморка (12 %).

Отказываются от покупки лекарств в интернете чаще всего из-за отсутствия доставки. Также покупателей смущают длительность доставки и риск приобрести нелегальную продукцию.

Компании и сервисы: Nielsen Norman Group
Автор: Анна
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