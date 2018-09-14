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Nielsen Россия отследит продажи, цены, долю рынка брендов в отдельных районах городов

Nielsen Россия объявляет о запуске решения «Nielsen Микрорегионы», которое позволяет отслеживать продажи, цены, дистрибуцию, долю рынка брендов на уровне отдельных районов городов и других максимально гранулярных уровнях географии, таким образом выявляя те районы, где показатели бренда выше, а где — ниже относительно конкурентов, сегмента и категории в целом. Решение воплощено в виде интерактивной карты конкретного города или выбранной клиентом географии.

«Сегодня многие производители смотрят на результативность своих продаж на уровне федеральных округов или, в лучшем случае, отдельных городов. С „Nielsen Микрорегионами“ мы открываем новый уровень гранулярности — уровень районов, а, при достаточной концентрации точек современной торговли, и кварталов в городе. Знание параметров продаж бренда по конкретным районам помогает поставщикам сразу в нескольких областях их работы — речь о контроле мерчендайзинга, тактической коррекции цен, приоритизации географий для наращивания продаж и эффективном распределении человеческих и финансовых ресурсов», — говорит Ольга Дашкевич, директор по работе с клиентами Nielsen Россия.

В основе решения лежат данные ритейл-аудита Nielsen — наличие данных от более чем 120 сетей-кооператоров позволяет не раскрывать параметры отдельной сети или точек продаж в рамках репортирования и обеспечивает корректную репрезентацию ключевых параметров продаж брендов на уровне района.

Автор: Анна
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