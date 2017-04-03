+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Nielsen запустил сервис проверки жизнеспособности идей для ритейлеров

Исследовательская компания добавила в свой облачный сервис функцию Quick Screen, которая помогает провести экспресс-опрос потребителей об их интересе к продуктовым идеям.

Quick Screen был добавлен в облачный сервис Nielsen Innovation Studio и уже доступен российским клиентам компании, сообщается в пресс-релизе.

В компании утверждают, что с помощью этого инструмента FMCG-бренды могут «кратчайшие сроки измерить жизнеспособность идей новинок при сохранении высокого качества результата». «Часто ввиду временных и финансовых ограничений начальные этапы тестирования идей пропускаются», – цитируется в релизе старший вице-президент практики «Инновации» Nielsen Дженни Фрезьер. По ее словам, Quick Screen помогает клиентам протестировать задумки и «не пропускать на следующие этапы неудачные варианты».

Через Quick Screen бренд может рекрутировать онлайн-потребителей заданной категории, чтобы они оценили наборы идей по уникальности и релевантности. Данные потом ратифицируются и ранжируются. В Nielsen объясняют, что размер выборки зависит от количества идей: «для 6-10 достаточно 300 респондентов, для 25-30 – 500 человек».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

31 марта / Комментарии
Потребительские настроения в России в шаге от позитива

Потребительские настроения в России в шаге от позитива

По данным исследования Gfk, проведенного в 1 квартале 2017 года, Индекс потребительских настроений в России достиг 100 пунктов, что сразу на 8 пунктов больше, чем в декабре 2016 года. Впервые с 2014 года потребительские настроения в целом по России - в шаге от позитива, говорится в исследовании.

далее →

31 марта / Комментарии
«О’КЕЙ» закончил 2016 год в убытке

«О’КЕЙ» закончил 2016 год в убытке

«О’КЕЙ», одна из крупнейших российских розничных сетей по торговле продуктами питания, сегодня объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты за полный год, завершившийся 31 декабря 2016 года.

далее →

31 марта / Комментарии
Аналитика по рынку смартфонов за январь-март 2017 года

Аналитика по рынку смартфонов за январь-март 2017 года

Аналитики M_mobile, телеком-направления компании «М.Видео», делятся данными по продажам смартфонов в январе-марте 2017 года.

далее →

29 марта / Комментарии
Amazon отложила запуск магазинов без касс и кассиров Amazon Go

Amazon отложила запуск магазинов без касс и кассиров Amazon Go

Компания Amazon отложила официальное открытие своих продуктовых магазинов без касс и кассиров Amazon Go. Сделать это онлайн-ретейлеру пришлось из-за возникших технических проблем, сообщает Business Insider со ссылкой на публикацию в The Wall Street Journal.

далее →

28 марта / Комментарии
«Магнит» откроет собственную аптечную сеть

«Магнит» откроет собственную аптечную сеть

«Магнит» набирает персонал для нового формата - собственной аптечной сети. На сайте HeadHunter появились вакансии руководителя проектов по форматному ценообразованию аптек, заведующего, руководителя проекта по эталонам аптек, руководителя по обучению персонала, ответственного за мониторинг продаж. Все вакансии актуальны для Краснодара.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!