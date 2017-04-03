Nielsen запустил сервис проверки жизнеспособности идей для ритейлеров

Исследовательская компания добавила в свой облачный сервис функцию Quick Screen, которая помогает провести экспресс-опрос потребителей об их интересе к продуктовым идеям.

Quick Screen был добавлен в облачный сервис Nielsen Innovation Studio и уже доступен российским клиентам компании, сообщается в пресс-релизе.

В компании утверждают, что с помощью этого инструмента FMCG-бренды могут «кратчайшие сроки измерить жизнеспособность идей новинок при сохранении высокого качества результата». «Часто ввиду временных и финансовых ограничений начальные этапы тестирования идей пропускаются», – цитируется в релизе старший вице-президент практики «Инновации» Nielsen Дженни Фрезьер. По ее словам, Quick Screen помогает клиентам протестировать задумки и «не пропускать на следующие этапы неудачные варианты».

Через Quick Screen бренд может рекрутировать онлайн-потребителей заданной категории, чтобы они оценили наборы идей по уникальности и релевантности. Данные потом ратифицируются и ранжируются. В Nielsen объясняют, что размер выборки зависит от количества идей: «для 6-10 достаточно 300 респондентов, для 25-30 – 500 человек».