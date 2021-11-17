Nike, Lamoda, «Спортмастер» и «Детский мир» приостановили поставки обуви в Белоруссию

Крупные производители и экспортеры обуви направили в министерство по налогам и сборам Белоруссии письмо, в котором уведомили о приостановке поставок в страну из-за проблем с маркировкой, сообщили «Ведомости», получившие копию документа. Его подписали в том числе представители Nike, Lamoda, «Спортмастера» и «Детского мира».

Представитель белорусского ведомства подтвердил газете, что письмо получено и «находится на рассмотрении».

Авторы письма указывают, что проблемы начались после введения обязательной маркировки обуви в Белоруссии с 1 ноября. Поскольку поставки в Белоруссию идут через Россию, им теперь нужно приобретать коды, которые наносятся на товар, для того чтобы отследить его движение, дважды — сначала у российского Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), а затем у белорусского оператора «Белбланкавыд», объяснил газете вице-президент Ассоциации предприятий спортивной индустрии, в которую входят в том числе Nike и Adidas, Дмитрий Вишняков.

Однако при попытке внести в систему мониторинга Белоруссии данные о нанесенных на обувь кодах российского образца она выдает ошибки, которые не позволяют ввести товары в оборот. В свою очередь отсутствие маркировки грозит поставщикам административной ответственностью, предусматривающей штраф до 50% от стоимости предмета нарушения.

Маркировка обуви в России обязательна с 1 июля 2020 года. Представитель ЦРПТ объяснил возникшие сложности тем, что белорусские нормативные требования к маркировке противоречат российским, несмотря на то что были приняты позже. В частности, при ввозе товара в Белоруссию от производителей и импортеров требуется предоставить более подробную информацию, чем в России, из-за этого и возникают ошибки.

По оценке Вишнякова, имеющихся в Белоруссии немаркированных остатков, находящихся в продаже, хватит на 1–3 месяца. По данным российской Федеральной таможенной службы, в 2020 году почти 30% экспорта российской обуви пришлось на Белоруссию. В страну было ввезено 7,3 млн пар, тогда как всего в России на экспорт было произведено 25,9 млн пар.