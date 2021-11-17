+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Nike, Lamoda, «Спортмастер» и «Детский мир» приостановили поставки обуви в Белоруссию

Смотрите в каталоге
Спортмастер
Спортмастер
Спорт

Крупные производители и экспортеры обуви направили в министерство по налогам и сборам Белоруссии письмо, в котором уведомили о приостановке поставок в страну из-за проблем с маркировкой, сообщили «Ведомости», получившие копию документа. Его подписали в том числе представители Nike, Lamoda, «Спортмастера» и «Детского мира».

Представитель белорусского ведомства подтвердил газете, что письмо получено и «находится на рассмотрении».

Авторы письма указывают, что проблемы начались после введения обязательной маркировки обуви в Белоруссии с 1 ноября. Поскольку поставки в Белоруссию идут через Россию, им теперь нужно приобретать коды, которые наносятся на товар, для того чтобы отследить его движение, дважды — сначала у российского Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), а затем у белорусского оператора «Белбланкавыд», объяснил газете вице-президент Ассоциации предприятий спортивной индустрии, в которую входят в том числе Nike и Adidas, Дмитрий Вишняков.

Однако при попытке внести в систему мониторинга Белоруссии данные о нанесенных на обувь кодах российского образца она выдает ошибки, которые не позволяют ввести товары в оборот. В свою очередь отсутствие маркировки грозит поставщикам административной ответственностью, предусматривающей штраф до 50% от стоимости предмета нарушения.

Маркировка обуви в России обязательна с 1 июля 2020 года. Представитель ЦРПТ объяснил возникшие сложности тем, что белорусские нормативные требования к маркировке противоречат российским, несмотря на то что были приняты позже. В частности, при ввозе товара в Белоруссию от производителей и импортеров требуется предоставить более подробную информацию, чем в России, из-за этого и возникают ошибки.

По оценке Вишнякова, имеющихся в Белоруссии немаркированных остатков, находящихся в продаже, хватит на 1–3 месяца. По данным российской Федеральной таможенной службы, в 2020 году почти 30% экспорта российской обуви пришлось на Белоруссию. В страну было ввезено 7,3 млн пар, тогда как всего в России на экспорт было произведено 25,9 млн пар.

Компании и сервисы: Спортмастер, Детский мир, Adidas, Nike
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

18 ноября / Комментарии
Ozon Express запускает доставку продуктов, еды и других товаров за 15 минут

Ozon Express запускает доставку продуктов, еды и других товаров за 15 минут

Ozon Express, сервис быстрой доставки товаров Ozon, планирует до конца года запустить новый формат доставки продуктов, еды и других товаров за 15 минут. Формат запустят в этом году в Москве. Компания откроет для этого мини-дарксторы размером 250 кв. м.

далее →

18 ноября / Комментарии
Почта России и Аэромакс провели первый полет беспилотника по маршруту в ЯНАО

Почта России и Аэромакс провели первый полет беспилотника по маршруту в ЯНАО

Почта России совместно с компанией «Аэромакс» и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа провели успешные испытания по доставке груза с помощью беспилотного воздушного судна.

далее →

17 ноября / Комментарии
СберМаркет проанализировал, что покупают в экспресс-доставке

СберМаркет проанализировал, что покупают в экспресс-доставке

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет сравнил, чем отличается корзина клиентов, которые выбирают экспресс-доставку, и тех, кто предпочитает плановую доставку в определенный слот времени.

далее →

16 ноября / Комментарии
Ozon и Белпочта подписали меморандум о расширении сотрудничества

Ozon и Белпочта подписали меморандум о расширении сотрудничества

Реализация соглашения между маркетплейсом Ozon и национальным оператором почтовой связи Белпочта позволит сократить сроки доставки заказов от продавцов Беларуси и России, улучшить опыт получения заказа, а также даст возможность белорусским продавцам маркетплейса передавать заказы для доставки по территории Беларуси.

далее →

16 ноября / Комментарии
Delivery Club запустил собственную подписку Delivery PRO

Delivery Club запустил собственную подписку Delivery PRO

Delivery Club запустил собственную подписку Delivery Pro. Часть пользователей уже могут найти интерфейс оформления подписки в своем приложении, остальные увидят его в ближайшее время.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!