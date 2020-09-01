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Nike сделал ставку на прямые продажи

Производитель спортивной экипировки Nike прекращает отношения с рядом ритейлеров, которые продавали его продукцию. В их числе Zappos, Belk, Dillards, Boscov's, Bob's Stores, Fred Meyer, EBLens, VIM и City Blue, сообщает Business Insider со ссылкой на аналитика Susquehanna Financial Group. В общей сложности под их управлением находится 1000 магазинов.

Решение Nike является «очень хорошей новостью» для партнеров Dick's Sport Goods, Hibbett Sports, Shoe Carnival, Famous Footwear и DSW — с ними бренд продолжит сотрудничать.

В компании подтвердили, что сокращают число стратегических партнеров и работают над созданием маркетплейса будущего, основанного на желаниях и потребностях потребителей. В рамках ранее анонсированной стратегии Consumer Direct Acceleration бренд сделает ставку на онлайн-каналы продаж (Nike Digital) и собственную розницу, а также сохранит отношения с ограниченным количеством партнеров, которые разделяют его видение современного покупательского опыта.

В июне Nike отчитался о падении квартальных продаж на 38%. При этом онлайн-продажи компании увеличились на 75% и обеспечили ей 30% всей выручки.

Автор: Анна
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