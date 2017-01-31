Nike внедряет технологии дополненной реальности в ритейл

В магазине Nike в Париже у покупателей появилась возможность выбрать цвет кроссовок при помощи технологии дополненной реальности. Пока система работает только с тремя моделями обуви.

Технологию разработала французская компания SmartPixels. Она позволяет в дополненной реальности оценить в разных цветах внешний вид трех моделей кроссовок — AirMax, LunarEpic Low и Cortez. Покупателю достаточно подойти к платформе, которая установлена в магазине и при помощи встроенного планшета выбрать понравившийся цвет. После этого голограмма с этим цветом транслируется на настоящий, белый кроссовок.

Данный сервис синхронизируется с платформой для кастомизации товаров NikeID, где пользователи могут выбрать для себя уникальный дизайн одежды и обуви от Nike, а также создать собственный. Если новая технология AR окажется популярной среди покупателей, то следующим этапом, скорее всего, станет распространение данной возможности на весь ассортимент.