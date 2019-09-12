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Nike впервые впервые назвал долю России в общих продажах своих кроссовок

Крупнейший мировой производитель спортивной одежды и обуви Nike впервые раскрыл долю продаж своей продукции на российском рынке. Как сообщает РБК со ссылкой на слова директора по корпоративным вопросам российского офиса Nike Дмитрия Вишнякова, на долю российского рынка приходится не более 1% от всех продаж кроссовок Nike в мире.

До этого Nike никогда не раскрывала данные по российскому рынку. В её отчетности была объединена информация по всему региону, включая Европу, Ближний Восток и Африку. Представители Nike в России отказались комментировать слова Вишнякова и предложили использовать данные из официальной отчётности.

Выручка Nike по итогам 2019 финансового года составила 39,1 млрд долларов, из которых 24,2 млрд пришлось на продажу обуви, следует из отчётности компании. Таким образом, на российском рынке продажи кроссовок приносят Nike не более 242 млн долларов. В российском представительстве Nike данные не комментируют. По оценкам исследования Euromonitor International, обувной рынок в России в 2018 году составлял 12 млрд рублей, а доля Nike — 1,9%, что эквивалентно 228 млн долларов.

Автор: Анна
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