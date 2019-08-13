Компания Nike запустила подписку на кроссовки для детей Nike Adventure Club. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

С этим сервисом родители могут не беспокоиться о постоянной покупке обуви из-за того, что ребенок вырос из очередной пары. Для них предлагается три варианта подписки: на четыре, шесть или двенадцать пар обуви в год (по цене $20, $30 или $50 в месяц соответственно). Для заказа доступны более 100 моделей из коллекций Nike и Converse. Курьерская служба доставит кросовки в именной коробке прямо на дом. Кроме обуви в ней будет «приключенческий набор» — инструкции к подвижным играм, наклейки и небольшой подарок.

Дважды в год Nike будет забирать использованную обувь и отправлять её на переработку по программе Nike Grind, а если обувь останется в хорошем состоянии, её передадут нуждающимся семьям.

Nike тестировала сервис подписки на кроссовки для детей с 2017 года — тогда он назывался EasyKicks, отмечает TechCrunch. С тех пор в тестировании приняли участие около 10 тысяч пользователей.