Nike запустила приложение для точного определения размера обуви

Компания Nike запустила приложение, помогающее точно определить размер обуви при покупке. Приложение называется Nike Fit, рассчитано оно, в первую очередь, на правильный подбор кроссовок.

Для точного подбора обуви используется технология дополненной реальности. Ступня сканируется при помощи камеры смартфона, после чего искусственный интеллект производит все необходимые расчеты.

Чтобы воспользоваться приложением, необходимо стать пятками к стене в носках, контрастирующих с цветом пола. Использовать программу можно и в магазине — для этих целей создан специальный коврик, на который продавец ставит покупателя для сканирования. Пока этот сервис находится на стадии тестирования, но ожидается, что в США и Канаде пользоваться Nike Fit можно будет уже в июле 2019 года.

В Nike уверены, что приложение будет полезно покупателям их продукции, а также позволит значительно снизить количество возвратов обуви из-за ошибочного определения размера.